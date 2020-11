La UGR debate sobre el impacto de la pandemia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La COVID-19 no ha impedido que la Cátedra Hidralia, junto a la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y la Red Andaluza contra el Cambio Climático, celebrase el pasado martes el que ha sido su cuarto foro, que este año se ha titulado “COVID-19: Oportunidad o amenaza para los ODS”. Este año el debate ha formado parte, también, del ciclo de actividades “Hablemos de Ingeniería Civil” de la World Council of Civil Engineers (WCCE). El evento, que se desarrolló en formato on line, fue presentado por Margarita Sánchez, Gustavo Calero y Montserrat Zamorano, facilitando la asistencia desde cualquier punto del planeta.

“Nada volverá a ser lo mismo, pero debemos crecer hacia los objetivos que nos interesan, la sostenibilidad y el cambio climático”, así resumía Víctor Yepes la situación post-COVID advirtiendo que “la crisis sanitaria ha desenfocado el problema del cambio climático”. En ese contexto, los más de 200 asistentes pudieron disfrutar de dos mesas de debate en las que se analizaron los impactos de la epidemia, tanto a nivel socioeconómico como medioambiental.

En la primera mesa de debate, moderada por Javier Ordóñez, los ponentes invitados señalaron los problemas agravados de la COVID-19, una clara amenaza para una economía que se ha tenido que parar a nivel mundial para frenar el virus, como apuntaba Santiago Carbó. María García resaltó que esas dificultades se han visto agravadas en colectivos vulnerables con dedicación a actividades hasta ahora no valoradas, como las trabajadoras domésticas. Como ejemplo de innovación y desarrollo, Ángel Villanueva presentó el proyecto City Sentinel para localización del COVID-19 en aguas residuales. Finalmente, Rafael Molina puso de manifiesto la importancia del liderazgo y la tecnología en el cumplimiento de los ODS; respecto a la sociedad Rafael apuntó que “tenemos que dar el salto del yo al nosotros”.

El debate de la segunda mesa, moderada por Andrés Ferrer, giró en torno a la causa medioambiental, abarcando temas sobre ingeniería, COVID-19 y su impacto. Compartiendo mesa con Víctor Yepes, que expuso el concepto de sostenibilidad en la ingeniería civil, estuvo Marta Serrano que habló sobre la oportunidad de la potencial repoblación de la España vacía a causa de la pandemia. Jesús Sánchez indicó la importancia de volver a la vida rural y los beneficios que tendría para la biodiversidad y los bosques. Finalmente, la economía circular y el consumo tuvieron gran relevancia en el foro con la presencia de Nicola Cerantola, que hizo una crítica a la economía lineal apuntando “si pudiésemos desarrollar territorios resilientes, crearíamos resiliencia global tratando de desconectarnos del sistema lineal”. Esta mesa permitió concluir que las oportunidades que la COVID-19 abren, facilitarán la creación de territorios resilientes, así como ciudades más sostenibles, en definitiva, la solidaridad del individuo en pos de una situación de rango mayor.

Durante el transcurso del foro, Montserrat Zamorano Toro, presentó los primeros resultados del proyecto “Diseño de estrategias para afrontar el impacto del COVID-19 en el cumplimiento de los ODS en Andalucía”, que se desarrolla en el marco de la convocatoria de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciada con Fondos FEDER. Los resultados preliminares dejan de manifiesto el alto impacto negativo que esta enfermedad puede tener sobre ODS como hambre, pobreza, desigualdad o trabajo, así como la poca percepción sobre las oportunidades que por el contrario pueden abrirse, lo que pone sobre la mesa la necesidad de seguir impulsando acciones dirigidas a cumplir con la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás.

La colaboración entre la Universidad de Granada y la empresa de gestión de aguas Hidralia llega con este foro a su cuarto año, aunando esfuerzos para conseguir que las sinergias planteadas en la creación de la Cátedra Hidralia + UGR sean actualmente un hecho consolidado y exitoso, un ejemplo de apoyo mutuo con el objetivo de la lucha por un Planeta más sostenible.