Gala, una joven ucraniana en Granada: "Si mi familia no muere por la guerra, morirá de frío o de hambre"

Gala, una chica ucraniana que reside en Granada desde hace años, cuenta cómo está viviendo su familia en su país de nacimiento durante estos momentos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado "una operación militar" en Ucrania tras la solicitud por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk de repeler la "agresión" de las Fuerzas Armadas ucranianas y en mitad del Consejo de Seguridad de emergencia que se celebra en Nueva York.

"El lunes por la noche las tropas rusas entraron en la zona de conflicto en Ucrania, desde ese momento se encuentran allí y a partir de esta madrugada han empezado a atacar fuerte. Han destruido todos los aeropuertos del país y ya no solo están atacando a zonas de conflicto, sino a toda Ucrania. Mucha gente está intentando huir en autobús o en coche, pero han cerrado todas las fronteras. Hay controles en todas las ciudades y la gente está haciendo cola en los bancos y en farmacias", explica Gala.

Muy preocupada por su familia que se encuentra en estos momentos en Ucrania afirma que "están muy asustados porque no saben qué va a ocurrir. Si no mueren por la guerra, morirán de hambre o frío. Además, si Rusia les corta el gas, van a estar muy mal", cuenta Gala con una voz solemne pero llena de rabia.

"No puedo parar de llorar por toda la familia que tengo en Ucrania", aunque su madre y su abuela se encuentran en España, su único alivio. "Mi prima de 24 años, Aleksandra, es policía y se encuentra en estos momentos en su comisaría de Kiev con sus compañeros. No pueden salir porque se considera traición. A lo mejor la mandan al frente".

Además, asegura que muchos ucranianos están "quitándose el Whatsapp porque pueden acceder a través de la aplicación a la información de los teléfonos. En Ucrania no existe la Ley de Protección de Datos como en la Unión Europea. No me preocupa demasiado eso porque existen otras vías de comunicación como Telegram o Viber, que por lo visto no son aplicaciones peligrosas", sentencia Gala.