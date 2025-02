Un UCAM Murcia renovado y con hambre de volver a saborear la gloria

Rival poco agradable para el Covirán Granada en el regreso a la competición. Los rojinegros se medirán este sábado (20:45 horas) a un UCAM Murcia que mantiene la esencia de una de sus mejores temporadas, pero que con los últimos retoques efectuados alcanza un nivel físico y de atleticismo que los puede volver a catapultar a la zona alta de la tabla.

Los universitarios llegarán al Palacio de Deportes con caras nuevas para la afición rojinegra. Ya no estarán Marko Todorovic, Artur Kurucs, Troy Caupain o Vladimir Brodziansky, todos ellos han ido saliendo en las últimas semanas en el proceso de reconstrucción de la plantilla murciana. En su lugar se verán las figuras de Kaiser Gates, DJ Stephens o Kostas Antetokoumpo que podría debutar ante Covirán Granada.

UCAM Murcia regresa a la competición con el objetivo de encontrar la ansiada continuidad que tanto necesitan para volver a los primeros puestos de la clasificación. Lejos parece quedar ese plantel que tanto sorprendió la pasada campaña al colarse en la Copa del Rey y alcanzar el subcampeonato de la ACB. Méritos históricos para un conjunto murciano que quiere saborear la gloria nuevamente, pero al que le ha costado mostrar su mejor versión en la presente campaña.

Actualmente son undécimos con nueve victorias y once derrotas en su casillero. Tan solo dos triunfos menos que el pasado año a estas alturas de la temporada, pero llama la atención que sus partidos ganados solo se han producido ante rivales como Zaragoza, Lleida, Coruña o el propio Covirán Granada. Por el momento no han vencido a ninguno de los equipos que se sitúan en los ocho primeros puestos. Un ejemplo de que en esta campaña los de Sito Alonso no están encontrando la superioridad de la que gozaron hace tan solo unos meses.

Dylan Ennis, líder indiscutible

Con las llegadas de Kaiser Gates y DJ Stephens, UCAM Murcia se ha convertido en un equipo mucho más físico y, sobre todo, más "atlético", como señaló Pablo Pin en rueda de prensa este pasado jueves. Sito Alonso sigue marcando la energía y la intensidad como pilares fundamentales en un equipo letal en las transiciones rápidas y que puede empezar a dominar un encuentro con sencillez a raíz de los errores del rival.

Dentro de esta explosividad por la que se caracteriza el conjunto universitario, hay un nombre que sobresale por encima de todos y es el de Dylan Ennis. El canadiense es el líder indiscutible del equipo en una de las temporadas más regulares a nivel individual. Junto a Jonah Radebaugh es el único jugador que no se ha perdido un solo partido de ACB contando ya con una media de 16'2 puntos, 3'1 asistencias y 15'6 de valoración. Un jugador diferencial, eléctrico, con un nivel físico envidiable y, sobre todo, luchador, pues han sido repetidas las ocasiones en las que Ennis ha salido al rescate de su equipo cuando peor se encontraba el juego.

En esta temporada son ya siete los partidos en los que ha superado los 20 puntos en anotación, uno de ellos ante Covirán Granada donde su triple final sobre la bocina dio la victoria a Murcia. Eso sí, los rojinegros ya saben lo que es vencer a los de Sito Alonso. En la primera temporada de ACB para los granadinos, los de Pablo Pin se llevaron la victoria en los dos encuentros del año, mientras que el triunfo ha sido para los murcianos tanto el pasado año como en el duelo de ida de la presente campaña.

Junto a Ennis, que también es el tercer máximo anotador de la ACB, destacan efectivos como Jonah Radebaugh, jugador que más balones recupera de la competición con una media de 1'8; Rodion Kurucs con 9'3 puntos, 5'2 rebotes y 10'3 de valoración; Simon Birgander con 9'1 puntos y 6 rebotes de media para 13'1 de valoración o Kaiser Gates que en tan solo tres partidos disputados ya cuenta con una media de 13'7 puntos y 5'7 rebotes.

A nivel estadístico, UCAM Murcia se encuentra en la zona media de la tabla en gran parte de los diferentes aspectos del juego. Eso sí, llaman la atención sus números en el porcentaje de acierto en el triple y desde la línea de tiro libre. En el lanzamiento exterior son el último equipo en efectividad con un 30'2%, mientras que desde la línea de personal son el penúltimo equipo con un 72'2%, un guarismo que se sitúa como uno de los peores en la última década de los universitarios.

La polémica de los 0'8 segundos

En la mente de UCAM Murcia aun colea el último partido antes del parón. La derrota ante La Laguna Tenerife por un triple de David Kramer sobre la bocina, precedida de una polémica arbitral ha centrado gran parte de la actualidad de las últimas semanas en el entorno de los murcianos.

En aquel encuentro, una invasión clara no señalada en un tiro libre de Kaiser Gates a falta de 0'8 segundos para acabar el encuentro, que figuraba en aquel momento con el 77 a 75 en el marcador para Murcia, fue el detonante de la polémica. Además de la invasión no señalada, hasta cuatro jugadores aurinegros se colocaron en la zona para el rebote, algo que incumple el reglamento de la ACB. Así mismo, los colegiados señalaron invasión de Gates dando así el balón al Tenerife en una posesión que acabó con el triple de Kramer.

Unas decisiones arbitrales que "arrebataron" la victoria a UCAM Murcia. Así lo han manifestado en varias declaraciones de sus directivos y en un comunicado emitido el pasado 9 de febrero por la presidenta del club. La entidad asegura que irá hasta la última instancia para repetir esos 0'8 segundos que aun colean para UCAM Murcia.