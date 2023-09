UCAM Murcia: plantilla renovada y de perfiles variados para enmendar errores

El Covirán Granada arranca su segunda temporada como equipo de la Liga Endesa ante un rival que la pasada campaña dio mucha alegrías a los de Pablo Pin. Los rojinegros se medirán en su primer encuentro de la ACB a UCAM Murcia, único equipo que permanece en la competición al que logró vencer en dos ocasiones en la pasada temporada, el otro plantel al que derrotó tanto en el Palacio como a domicilio fue a Fuenlabra que disputará este año la LEB Oro. El duelo que medirá a murcianos y granadinos este sábado 23 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, poco o nada tendrá que ver con lo visto hace tan solo unos meses.

El conjunto dirigido por Sito Alonso llega a esta temporada 23/23 totalmente renovado y con unas pretensiones muy superiores a las del año anterior. Con ocho fichajes y tan solo cuatro jugadores que continúan vistiendo la elástica murciana, los universitarios cuentan con una plantilla de gran calidad, doce jugadores capaces de jugar muchos minutos en pista y, sobre todo, donde la segunda unidad, a priori, no tendrá nada que envidiarle al quinteto titular. Los bases Ludde Hakanson y Troy Caupain; el escolta Dylan Ennis; los aleros Howard Sant-Roos y Rodions Kurucs; el ala-pívot Dustin Sleva y los pívots Simon Birgander y Mousa Diagne se unen a los ya jugadores universitarios Thad McFadden, David Jelinek, Nemanja Radovic y Jordan Sakho.

Tras una temporada en la que UCAM Murcia brillaba en el talento individual de sus jugadores, pero no logró formar un equipo unido y sólido, Sito Alonso tiene ante sí la oportunidad de crear un proyecto que de garantías que pueda hacerle frente a los grandes y que pueda ser un firme aspirante a entrar en los playoffs por el título de la Liga Endesa.

Ludde Hakanson, la gran estrella

Tras una gran temporada en Bilbao Basket donde acaparó todos los focos y donde firmó una media de 12'1 puntos, 2'3 rebotes y 4'4 asistencias, Ludde Hakanson recae en UCAM Murcia con la ambición de demostrar que puede ser un jugador esencial en cualquier equipo. Su capacidad de anotación y su gran visión de juego convierten al base sueco en una amenaza considerable para cualquier rival. Su estreno oficial ante su público, en la Supercopa Endesa, lo cerró con 10 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias.

Su compañero de baile en la posición de base será un también recién llegado Troy Caupain. Aunque sus números de la pasada temporada reflejan que se trata de un jugador de garantías (11'7 puntos, 3'2 rebotes y 3'8 asistencias) y aunque se trata de un base más intenso a nivel defensivo que Hakanson, el jugador procedente del Brescia no terminó de gustar a la afición murciana en el duelo ante Unicaja del pasado fin de semana. Hay que recordar que Caupain debuta en la ACB y aun deberá adaptarse a la competición.

Ennis y McFadden, pura dinamita en la posición de escolta

Dylan Ennis ha llegado a Murcia para ser el jugador más aclamado por la afición. Al escolta canadiense solo le han bastado unas pocas semanas en la ciudad y un partido frente a su afición para ganar el cariño de todos los seguidores universitarios. Su actuación ante Unicaja en las semifinales de la Supercopa Endesa dejó patente que ha regresado a la ACB para ser uno de los nombres propios de la temporada. Ennis fue el gran revulsivo de UCAM Murcia en el intento de remontada ante los de Ibon Navarro y, aunque no se logró la victoria, los 14 puntos, cuatro rebotes y las tres asistencias del canadiense sirvieron para que el canadiense se convierta en un jugador a tener en cuenta para los rivales.

Cuando Ennis no esté en pista, UCAM Murcia no perderá calidad ni puntos pues su recambio es de sobra conocido en la competición. Thad McFadden volverá a tratar de ser ese jugador explosivo que, cuando consigue enchufar la primera ya no hay quien lo pare. A sus 36 años seguro no será el escolta titular de Sito Alonso, pero sí un gran revulsivo a utilizar cuando el partido se complique.

La posición de exteriores la completan Howard Sant-Roos, Rodions Kurucs y David Jelinek. El ex de Casademont Zaragoza acapara casi todas las expectativas tras una gran temporada en el conjunto maño. Su físico imponente (2'01 de altura), sumado a su experiencia en la competición y su gran nivel defensivo lo convierten en un jugador polivalente capaz de jugar tanto en la posición de alero y escolta, así como es capaz de subir el balón si fuese necesario. El jugador cubano destaca, además de en la anotación, por ser un gran defensor, por lo que lo convierte en un jugador complicado de superar y que seguro pondrá en aprietos a más de un equipo.

Radovic y Birgander, los referentes en el juego interior

Al igual que en el resto de posiciones, Sito Alonso cuenta en el juego interior con perfiles muy variados esta temporada. Simon Birgander será, si su juego así lo dictamina, una de las posibles estrellas de UCAM Murcia esta temporada. Su paso por Joventut Badalona y su crecimiento junto a Ante Tomic, lo han convertido en un jugador a tener en cuenta y que buscará esta temporada ganar el protagonismo del que no pudo disfrutar a las órdenes de Carles Durán. El puesto de '5' lo compartirá con Jordan Sakho y Moussa Diagne. En la posición de cuatro un viejo conocido por tierras murcianas como Nemanja Radovic que la pasada campaña firmó una media de 10'4 puntos y 5'8 rebotes y Dustin Sleva, ala-pívot de 27 años y 2'03 de altura sin experiencia en ACB por lo que aun debe adaptarse a la competición.

Con estos perfiles, Sito Alonso intentará una temporada más crear ese equipo cohesionado, físico, fuerte en defensa y demoledor en ataque que los lleve a cumplir con las expectativas marcadas para la temporada, tanto en ACB como en la Basketball Champions League. Poco se puede juzgar el proyecto de UCAM Murcia en este momento, lo que sí se puede augurar es que lo vivido la pasada campaña es cosa del pasado. A partir de las 18:00 horas de este próximo sábado nada importará que Covirán Granada venciese en dos ocasiones a UCAM Murcia. Este sábado todo empieza de nuevo.