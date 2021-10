Turismo y el PP de Lanjarón piden la reactivación de los viajes del Imserso

El PP ha urgido al Gobierno a formalizar los contratos de los servicios de Turismo social del IMSERSO y del programa de Termalismo. Hace año y medio que Sánchez y sus socios someten al sector turístico en su conjunto a un “abandono injustificado”. “Han sacrificado al sector turístico, lo han abandonado, no han articulado las ayudas directas que el sector necesitaba y han rechazado todas las propuestas que el sector venía realizando, entre ellas el programa de Termalismo y viajes del IMSERSO”. Así lo ha trasladado hoy, frente al Balneario de Lanjarón, el portavoz de Turismo del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Agustín Almodóbar, junto al diputado nacional por Granada, Carlos Rojas, el alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, y concejales del PP en el municipio.

Los populares han considerado que la “errática” política respecto al sector que está realizando el gobierno de Sánchez supone un lastre para su recuperación tras la pandemia y también para los municipios de interior donde el sector turístico es un pilar socioeconómico, como es el caso de Lanjarón.

“Estamos a finales de octubre y no se sabe nada de cuándo puede comenzar. Venimos desde el mes de febrero escuchando al Gobierno generar falsas expectativas a usuarios, empresarios y destinos como Lanjarón, anunciando fechas que nunca se han llegado a cumplir. No sabemos si los turistas van a llegar en noviembre, en diciembre o si simplemente no van a llegar” declaró Almodóbar en relación a los programas del IMSERSO, al tiempo que ha reclamado su reactivación,

Asimismo, el portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha reclamado también la puesta en marcha de medidas “importantísimas” para el sector, que el PP, con Pablo Casado a la cabeza, viene reivindicando desde el primer momento. Entre ellas ha citado: “la reducción del IVA a las actividades turísticas, rebaja de las tasas aeroportuarias, programas de impulso y promoción de la gastronomía y apoyo a las agencias de viajes”. En este sentido, el PP “presentará enmiendas a los PGE”, tal y como confirmó Agustín Almodóbar, para darle al turismo el impulso necesario para que siga manteniendo los niveles de excelencia que siempre han caracterizado al sector en nuestro país y que se está resintiendo a causa de las políticas del gobierno de PSOE y Podemos. Con Sánchez en el Gobierno el Turismo no avanza. En sus lemas de la fábrica de marketing de Moncloa dicen que ‘España puede’. Claro que puede, pero con ellos en el Gobierno, no”, concluyó.

Al hilo, Carlos Rojas ha denunciado la desidia del Gobierno respecto a esta cuestión. De hecho, el diputado por Granada, ya había criticado la incertidumbre que el ejecutivo estaba generando al no aclarar la fecha en la que procedería a reactivarse dicho programa. Por ello, ha vuelto a lamentar la ausencia de compromiso del Gobierno de Sánchez y sus socios con el sector turístico, fundamental en la economía granadina, y al que el Gobierno, “decepcionantemente, lejos de ayudar, le pone obstáculos para su recuperación tras la pandemia”.

Rojas ha instado también al Gobierno a reactivar dichos programas del IMSERSO y ha asegurado que el PP seguirá dando la batalla en el Congreso en este sentido. Así, ha considerado una “auténtica vergüenza” que el ejecutivo “haya quitado los programas cuando toda la actividad económica está abierta”. A ello le ha sumado que en materia turística, “tenemos una competencia importantísima” y las ayudas comprometidas para el sector por parte del ejecutivo “no están llegando”.

El diputado granadino ha lamentado el perjuicio que ocasiona a Lanjarón, Andalucía y muchos municipios en toda España este retraso en la reactivación de dichos programas del IMSERSO. “Es una vergüenza como nos esta conduciendo este Gobierno, ha subido la luz más del 200% a los españoles”, prosiguió para, a renglón seguido, criticar la gestión del ejecutivo. Un gobierno sin entendimiento, que están “todos los días tirándose los trastos a la cabeza” y que, además, discrimina continuamente a Granada.

En este punto, Rojas ha reprochado a Sánchez su “ninguneo” a Granada, al negarle las inversiones en las cuentas estatales que la provincia necesita para infraestructuras vitales para su crecimiento y desarrollo socioeconómico. Así, ha considerado “inconcebible” que el PSOE haya dado la espalda a la moción que el PP presentó ayer en la Diputación de Granada para reclamar unas cuentas justas para la provincia y ha afirmado que “el Partido Socialista tiene que explicar a los granadinos por qué no defienden a su provincia, por qué no defienden los programas del IMSERSO. Por qué el Partido Socialista se esconde, se quita del medio y castiga a esta provincia”. “Porque prefieren defender al Sanchismo, que castiga a Granada, en lugar de defender los intereses generales de toda la provincia”, apostilló.

Por su parte, el alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, ha detallado que el grupo municipal del PP ha elevado al pleno de la localidad una moción, debatida hoy y aprobada por unanimidad, para reclamar al Gobierno que, con la mayor urgencia, procedan “a la adjudicación de los lotes de la licitación “Organización, gestión y ejecución del Programa de Turismo Social y de Termalismo del IMSERSO para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas”, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 4 de julio, así como en paralelo, completar la tramitación de la adjudicación y formalización de la contratación negociada sin publicidad de servicios de reserva y ocupación de plazas con la totalidad de los establecimientos adscritos al Programa de Termalismo para el último trimestre de 2021”.

Tal y como recoge la iniciativa “como resultado de la suspensión y posterior cancelación del Programa de Turismo Social de IMSERSO para personas mayores y mantenimiento de empleo en zonas turísticas y de Termalismo en 2020, más de 300 establecimientos hoteleros de nuestro país, sector de agencias de viajes, restaurantes y cafeterías, empresas de transporte y resto de oferta turística complementaria, que vinculaban de manera directa o indirecta a 90.000 puestos de trabajo”. En el caso de Lanjarón, “la suspensión afectó a cerca de 20 empresas del municipio, y la pérdida de más de 100.000 pernoctaciones, lo que ha provocado un importante desajuste económico en numerosas empresas de nuestro municipio”, refirió Escobedo.

El alcalde de Lanjarón ha indicado que, a pesar de que distintos miembros del Gobierno han venido trasladando de manera reiterada a la opinión pública y a los operadores interesados distintas fechas para reanudar los ya citados programas, a día de hoy no ha sido así, y tanto licitadores como intermediarios y destinos desconocen cuándo podrán estar en disposición exacta de dar comienzo a la comercialización y prestación de servicios para esta temporada.

En el caso de Lanjarón, “se han tenido que cancelar las cerca de 700 reservas de usuarios, que tenían ya reservada la estancia de 10 días durante las tres primeras semanas del mes de octubre, con cargo al programa de Termalismo Social, más de 3.000 de octubre a diciembre de 2021”, lamentó.

Por ello, el PP ha elevado al pleno del Ayuntamiento de Lanjarón dicha iniciativa que recoge también entre sus puntos de acuerdo, reclamar el “compromiso firme del Gobierno de la Nación con el municipio de Lanjarón para que garantice dichos programadas del IMSERSO para 2022 y años posteriores”, o el establecimiento de “fórmulas que compensen el perjuicio económico que ha sufrido Lanjarón durante este 2021, por la inoperancia del Gobierno de la Nación”. Asimismo, solicitan también rediseñar “condiciones sostenibles y competitivas para la siguiente convocatoria de los mismos”. El regidor ha considerado que mientras el Gobierno eleva los impuestos y sube la luz o el gasoil, los precios que ofrece este programa son cada vez menores, por lo que a los distintos establecimientos de Lanjarón le resulta cada vez más difícil poder acogerse al mismo, ya que los gastos superan los ingresos. Por tanto, los populares reclaman también que “se tiene que elevar el precio por día de cada mayor que nos visita”.