Trucos para prevenir estafas durante el Black Friday y el Cyber Monday

Es el mes de noviembre y otro año más hay que dar la bienvenida al Black Friday (o viernes negro) y al Cyber Monday (o ciberlunes). El primero es este viernes y el segundo, claramente, el próximo lunes, día 30.

El viernes negro es el día en el que oficialmente comienza la temporada de compras navideñas de cara a la época de los regalos y (¿por qué no decirlo?) el consumismo por excelencia. Durante este periodo prácticamente todas las tiendas aprovechan este tirón para rebajar significativamente los precios de sus productos. Normalmente, se celebra el cuarto viernes del mes de noviembre. Por su parte, el Cyber Monday, celebrado el siguiente lunes al Black Friday, fue creado por las grandes empresas para convencer a la gente de que hiciera esas compras navideñas en Internet.

Por tanto, durante esos dos días, el coste de casi la totalidad de productos en el mercado desciende (aunque en estos últimos años, estos precios más bajos se han extendido a todo el mes de noviembre).

¡Pero cuidado! Estas fechas tan señaladas en los calendarios de las personas que quieren aprovechar las grandes ofertas de los comercios a veces pueden convertirse en los días oficiales de timar a los compradores. Y es que hay que tener mucho cuidado con algunas gangas que en realidad son engaños.

En la red social Twitter y bajo el hashtag #BuySafePaySafe, la cuenta oficial del Centro Europeo de Ciberdelincuencia, perteneciente a la Europol, ha proporcionado algunos consejos para que no se tangue a los compradores. Un ejemplo es el siguiente tweet, en el que se hace referencia a las webs de las que nunca antes se ha oído hablar hasta que llegan estas fechas. En estas páginas, curiosamente el producto que el comprador estaba buscando está un tanto por ciento más barato. Siempre puede pasar que realmente, el portal en Internet sea legal y no se trate de un timo. Pero muchas veces, no es así. Y es que ya lo dice el refranero español: “Piensa mal y acertarás”. Por tanto, la regla general (y sobre todo en estas fechas) que aconseja la Europol es acudir siempre a los distribuidores conocidos y que ya se sabe que son fiables.

I found a product I’ve been meaning to buy for a while on a website I’ve never heard of before. It’s 10% cheaper than on the website where I usually shop. Should I go for it? #BlackFriday #CyberMonday

— EC3 (@EC3Europol) November 23, 2020