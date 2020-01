Tres sindicatos piden la dimisión de Olivares como concejal de Empleo por “incompetente”

Los sindicatos CGT, UGT y Comisiones Obreras han pedido este viernes 17 de enero la dimisión del concejal de Empleo, Manuel Olivares, por considerar que ha quedado demostrada su “incompetencia” en la gestión de su área. Alegan que desde que ostenta su cargo, sus esfuerzos han ido encaminados “a quitarse de en medio un programa europeo de empleo que inyectaba nueve millones de euros en la ciudad”, el Programa Granada EnClave de empleo.

Desde los tres sindicatos, consideran que es “inasumible” para el ayuntamiento y para la ciudad “que un concejal se escude en supuestos informes técnicos, infravalorando, precisamente, la capacidad técnica de las trabajadoras de su área, así como la de las propias profesionales contratadas para desarrollar el programa europeo”.

Asimismo, han denunciado la “deriva hacia el cuñadismo” del concejal, que ha pasado de decir que hay argumentos para renunciar a la ayuda europea “a los chascarrillos y declaraciones machistas contra compañeras sindicalistas como mayor argumento para dicha renuncia”. Esta actitud y sus decisiones gravosas viene a confirmar que Olivares “no puede seguir en su sillón de edil ni un minuto más”.

“Esto ha tomado unos tintes que nos llevan a pensar a los tres sindicatos que aquí no se está dilucidando si técnicamente se puede o no ejecutar un proyecto de tres años. Nos tememos que esto toma ya un carácter personal y no hay justificación técnica que valga, y alguien en el gobierno municipal tiene que poner cordura”, resaltan los tres sindicatos, que afirman que Manuel Olivares está “descontrolado, más preocupado en sus cuitas personales y partidistas que en procurar que no se pierda esta inversión para las personas desempleadas de la ciudad. Tanto es así que se mete en el fango intentando echar a pelear a los sindicatos entre sí, porque se ha quedado sin argumentos”.

También critican al alcalde, Luis Salvador, que “parece que ni siente ni padece con este tema” y le exigen “que se moje, que defienda los proyectos del Ayuntamiento y que ponga al frente de las concejalías a gente que quiera trabajar por el bien público y la ciudadanía. No es una opción mirar para otro lado”, concluyen.