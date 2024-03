Un trabajo para "desmitificar estereotipos" del Síndrome de Down

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra hoy 21 de marzo, GranadaDigital ha contado con el testimonio de cuatro jóvenes con síndrome de Down que trabajan dentro del programa de inclusión desarrollado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada.

Sonia, Luisma, Yolanda y Guillermo nos cuentan "muy ilusionados" que realizar las prácticas en este proyecto les hace sentir "plenamente capacitados" para desarrollar esas labores profesionales y coinciden en que este tipo de programas ayuda a "darles una oportunidad a otras personas".

Yolanda, tiene su puesto en la portería del Hospital Real, sus labores tienen mucho que ver la atención al público, esta granadina nos cuenta que le gusta mucho lo que hace "estoy muy feliz con las tareas que estoy realizando, lo que más me gusta es atender a las personas", destaca. La joven considera que es importante que otras empresas e instituciones se unan en esta inclusión, pues "mientras más participen más oportunidades podemos conseguir", además cree que "es una experiencia muy positiva para todos". Uno de los hobbies favoritos de Yolanda es jugar al rugby en el Club Deportivo Escoriones de Granada, práctica que compagina con la de ser guía turística en la capital.

Dentro del campo administrativo también pone de sí, Luisma, quien se encargar de ayudar al Personal de Administración y Servicios de la UGR, a destruir documentos, ordenar alfabéticamente y archivar documentos, tareas que comparte con su compañero Guillermo quien destaca que lo que más le gusta es "hacer documentos en el Excell".

María Ángeles Martínez, Directora del Secretariado de Inclusión de la Universidad de Granada, define este proyecto como: "Una acción formativa a nivel práctico y tiene en cuenta la formación, las capacidades y, lo más importante, las preferencias de las personas". Este programa lleva desarrollándose desde 2011, donde actualmente participan 11 personas con discapacidad intelectual y su principal premisa es la de normalizar la inclusión social de este colectivo y verlos "como personas con capacidad".

En este caso, tanto Sonia, Luisma, Yolanda como Guillermo, cuentan con un preparador laboral, "tienen un apoyo a la hora de empezar su práctica en un determinado lugar", señala Mª Ángeles. El objetivo primordial del proyecto se centra en "la inclusión laboral, la capacitación, la adquisición de habilidades y de competencias para después ejercer un empleo en una empresa ordinaria".

Sonia, trabaja como auxiliar de limpieza en la Facultad de Odontología del Campus de Cartuja, este programa le permite sentirse como una persona más y disfrutar del tiempo de trabajo , "me llevo súper bien con mis compañeros, gasto bromillas, me ayudan y me aconsejan", nos cuenta con una sonrisa tímida. En su tiempo libre a Sonia le encanta "hacer pulseras de gomitas", hacer las labores domésticas, y pasar tiempo con su compañera de piso, Ana María.

El programa cuenta con un presupuesto de unos 62.000 euros anuales, según señala la directora del Secretariado. El impacto general del proyecto ayuda no solo a la inclusión, sino que estas personas "aprenden habilidades específicas dentro del ámbito universitario", y además consigue que haya "una conexión y un intercambio, haciendo que se desmitifiquen ciertos estereotipos", insiste Mª Ángeles.

Estos cuatro jóvenes comparten un mismo camino hacia el futuro, tanto Guillermo, Sonia, como Yolanda desean conseguir una plaza fija en la Universidad, para las cuales existe un porcentaje de reserva de plazas de discapacidad intelectual que es del 2%. En cambio, Luisma "sueña" con trabajar como camarero porque "le encanta atender a las personas". Con esta iniciativa, la Universidad pone el foco en la igualdad de oportunidades y la inclusión social, además "contribuye a que se imite el modelo en otras entidades", destaca la directora del Secretariado.

Es importante normalizar la incorporación de personas con síndrome de Down en los diferentes ámbitos laborales, "el hecho de ver a personas trabajando con síndrome de Down en la Universidad cambia la concienciación sobre estas personas", apunta Mª Ángeles, para el proyecto lo fundamental es "hacer ver que son personas capaces de realizar un trabajo".