Desconvocado el parón del 22 de marzo en Sierra Nevada pero se mantienen el de Semana Santa

El conflicto laboral en Cetursa continúa sin una resolución clara. Tras la asamblea celebrada este miércoles, los trabajadores han decidido desconvocar la huelga prevista para el sábado 22 de marzo, con el objetivo de facilitar la negociación con la Junta de Andalucía. Sin embargo, mantienen su calendario de movilizaciones y ya han anunciado paros en Semana Santa, además de una manifestación en Sevilla el 9 de abril si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.

La huelga de los trabajadores de Sierra Nevada se originó por el incumplimiento de acuerdos alcanzados en febrero de 2024. Estos acuerdos contemplaban mejoras laborales a implementar en un período de cinco años. Sin embargo, los sindicatos denuncian que la empresa ha incumplido su parte del trato y que la Junta de Andalucía no ha tomado medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de los compromisos. A lo largo de 2025, el conflicto ha ido escalando. La huelga del 1 de marzo supuso un duro golpe para la estación y la provincia de Granada, con pérdidas económicas estimadas en 800.000 euros para Cetursa y entre seis y siete millones de euros para el sector turístico y comercial de la zona. Los trabajadores, no obstante, aseguran que esta es la única vía para hacer valer sus derechos y exigen a la administración autonómica que actúe con mayor determinación.

Las huelgas de 2025: un pulso constante

Desde comienzos de año, los empleados de Cetursa han realizado diversas jornadas de huelga y paros parciales que han afectado al funcionamiento de la estación de esquí. La protesta del 1 de marzo fue una de las más significativas, con un impacto masivo en la operativa de los remontes y un fuerte impacto económico en los negocios que dependen del turismo de nieve.

Sin embargo, en un intento de mantener abierta la vía del diálogo, los trabajadores optaron por desconvocar los paros previstos para el 8 y el 14 de marzo, y ahora han hecho lo mismo con el del 22 de marzo. No obstante, esto no significa que el conflicto esté resuelto, ya que los sindicatos han dejado claro que seguirán adelante con las medidas de presión si no se alcanzan acuerdos concretos.

Semana Santa en jaque: paros previstos y manifestación en Sevilla

Si no hay avances en la negociación, la Semana Santa se verá gravemente afectada por una serie de paros parciales que se llevarán a cabo de 8:00 a 12:00 horas en todas las jornadas festivas. Además, el 9 de abril se ha convocado una manifestación en Sevilla para visibilizar la lucha de los trabajadores ante la administración autonómica.

La Semana Santa es una de las épocas de mayor afluencia en Sierra Nevada, con miles de turistas que eligen la estación para disfrutar de los últimos días de la temporada de esquí. Los paros en los remontes pueden generar largas colas y dificultades para los visitantes, lo que a su vez podría afectar la imagen de la estación y las reservas hoteleras. Ante este panorama, la presión sobre la Junta de Andalucía y la dirección de Cetursa es máxima.

Por su parte, la Consejería de Fomento ha defendido en todo momento que mantiene un "talante colaborativo" en la negociación y que los acuerdos alcanzados en 2024 están prácticamente cumplidos. No obstante, los sindicatos insisten en que quedan puntos esenciales por resolver y que la empresa no está cumpliendo con los compromisos adquiridos. Cetursa, por su parte, ha señalado que la nueva convocatoria de huelga incluye demandas adicionales que no estaban contempladas en el acuerdo inicial, lo que dificulta el proceso de negociación. La empresa insiste en que está dispuesta a seguir dialogando, pero considera que los paros están perjudicando tanto a la estación como a la economía local.

¿Qué puede ocurrir en las próximas semanas?

El desenlace de este conflicto sigue siendo incierto. Si la Junta de Andalucía no presenta una oferta convincente, los paros de Semana Santa podrían convertirse en una realidad, afectando no solo a la operativa de la estación, sino también a la imagen turística de Sierra Nevada. Por el contrario, si las negociaciones avanzan en los próximos días, es posible que los trabajadores reconsideren su postura y desactiven las movilizaciones.

Lo que es seguro es que el conflicto entre los empleados de Cetursa y la administración autonómica está lejos de resolverse. La huelga sigue en el horizonte y la estación de esquí más importante del sur de Europa se encuentra en una encrucijada que puede marcar el futuro de su gestión y relaciones laborales.