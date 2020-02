Trabajadores de Santa Barbara piden hablar con los nuevos dueños y los antiguos

Los trabajadores de la empresa española ‘Fábrica de Municipios de Granada S.L.U.’ –la fábrica de Santa Bárbara Sistemas, que se dedica a la producción de munición, pólvora y misilística en El Fargue de Granada–, han pedido una mesa de negociación y reunión a tres bandas con la sociedad de Eslovaquia MSM Group S.R.O., nuevos dueños de la misma, y con los que hasta el momento dirigían la empresa para “expresarles sus peticiones y reivindicaciones y oír a ambas partes”.

En declaraciones a Europa Press, el representante de Comisiones Obreras (CCOO) y miembro del comité de empresa de la fábrica, Pedro Fernández, se ha mostrado satisfecho tras el anuncio del Consejo de Ministros de la aprobación el pasado martes de la inversión extranjera de la sociedad de Eslovaquia por el 100 por cien del capital social de la empresa española.

“Hemos pasado de la incertidumbre a la seguridad. Nos han subrogado a MSM con el convenio colectivo de Santa Barbara Sistemas, tanto para este 2020 como para 2021. En el año 22 habrá que hacer uno nuevo ya en base a ‘Fábrica de Municipios de Granada, SLU.’. Por eso queremos reunirnos con todos tras el cambio de bandera”, ha comentado.

Fernandez ha asegurado que han pedido la mesa tripartita una vez confirmada la llegada del grupo eslovaco para comenzar a negociar y presentar cuestiones que preocupan a la plantilla, siempre mostrando el “moderado optimismo” que considera que se ha instaurado en los trabajadores tras la salida del grupo norteamericano ‘General Dynamics’.

“A esa mesa queremos llevar una serie de peticiones que había que dirigir a los que dependemos de Fábrica de Municipios de Granada y a MSM. Para ahí pedir una serie de cuestiones y ver que clase de aceptación tendrían unas y otras, porque en una sucesión de empresas hay cuestiones como que si hay despidos o ERE dependen de ambas, tanto la que deja el centro de trabajo como la nueva”, ha asegurado.

El miembro del comité de empresa ha comentado que la plantilla se encuentra “muy mermada”, con unos 60 trabajadores en plantilla, siendo fijos de fabricación unos 30, y más de 70 trabajadores eventuales para acometer contratos de empresas de trabajo temporal.

“La desproporción es enorme. Queremos más plantilla operativa y queremos trasladarlo, para así darle oportunidad a gente joven de conseguir estabilidad”, ha valorado.

Según ha comentado Fernández, en el convenio colectivo heredado de Santa Barbara Sistemas hay un capitulo de rejuvenecimiento de plantilla y de contratos relevo que a los trabajadores les gustaría que se produjera, para que así pudieran salir trabajadores de más de 60 años y que ocupen esos huecos relevistas jóvenes.

“La fabrica de Granada no puede hacer negocio con 60 trabajadores en plantilla y 30 en fabricación. Si MSM quiere hacer negocio necesita 100 trabajadores en total. Sería la plantilla operativa ideal con la que se podrían acometer las cargas de trabajo”, ha remarcado.

También piden aprovechar la buena dinámica que ha tomado en las últimas fechas la fábrica, con la llegada de nuevos “contratos interesantes y con alta carga de trabajo”, para crear puestos estables y desarrollar el plan de igualdad de la empresa, “un tema muy atrasado y que es urgente tratar y que se materialice”.

Contratos de municiones

Por otra parte, Fernández ha comentado que la plantilla espera que la llegada de MSM a Santa Bárbara haga que la producción del catalogo de municiones de la empresa granadina se desarrolle y crezca de la mano de los eslovacos.

“El grupo ‘General Dynamics’ nunca apostó por el catalogo de municiones. No se implementó tecnología, carga de trabajo, y no hubo transferencias tecnológicas para que pudieramos tener más capacidad, y ampliar el catalogo de munición. No vimos ese movimiento que queríamos”, ha valorado.

Ahora, con el cambio de dueños en la empresa de producción de munición, pólvora y misilística, esperan que ese trabajo “vaya a estar mejor en un grupo industrial que apuesta por nuestros productos y catálogos, implementandolo y desarrollandolo más”.

“Somos la única fábrica de España que integra misiles. Tenemos unos terrenos que se acoplan al reglamiento de explosivos por el gran espacio de seguridad del que disponemos, y los polvorines que tenemos están instalados en un espacio fuera del radio de población, tipo iglú dentro de la montaña y orientados hacia un barranco. Estas connotaciones la hacen única para producir munición”, ha argumentado.

El miembro del comité de empresa ha comentado que cuando los trabajadores tuvieron las primeras reuniones con los directivos de SMS les comentaron que su producción sería complementaria con sus otras de sus fábricas, y no entrarían en competiciones.

“Ellos tienen fabricas y saben que necesitamos componentes metálicos para el desarrollo de la munición, ellos pueden ser los proveedores, ellos demandan tipos de pólvora que nosotros hacemos, y podemos realizar una buena unión”, ha concluido.