Los trabajadores del Parque de las Ciencias lamentan que "la pésima gestión" provoca el despido de 15 empleados

"El taller de rapaces del Parque de las Ciencias se cancela, al igual que se cierra el mariposario y se anulan todas las visitas guiadas a Biodomo. El motivo no es por mantenimiento e instalación de nuevos contenidos, como expone el Parque en su página web. La verdadera razón es que un despropósito organizativo, de abandono y de errores, han llevado al Parque y a la Junta de Andalucía a tomar la decisión de suspender la actividad de este servicio cuatro meses como mínimo y echar a la calle a la plantilla al completo que lo realiza, en total 15 trabajadores, con una antelación de escasos cuatro días", han denunciado los trabajadores a través de un comunicado.

Esto conlleva, según han apuntado los trabajadores, a "la desprotección de las aves rapaces, acuarios y terrarios; el cierre del mariposario y el cese de las visitas guiadas del Biodomo". Y ante este problema, los empleados indican que el Parque de las Ciencias únicamente ofrece "unos servicios mínimos de cuidados a los animales, que quedan con un mínimo mantenimiento de un par de horas al día - que por supuesto no incluye sus vuelos de entrenamiento y que pone en peligro la salud de estos animales-". También aseguran que se produce "un abandono casi completo de los cuidados de todos los acuarios y terrarios del museo, a excepción de los que se encuentran en el interior de Biodomo, que son gestionados por otra empresa, tan solo con una hora y media de dedicación cada dos días, que no permite ni siquiera la supervisión completa de cada uno de ellos, por no hablar de su limpieza y correcto mantenimiento".

Los trabajadores han indicado también en el comunicado que se ha producido "el cierre total del mariposario, donde se apagó de manera inminente toda la climatización dejando a las mariposas, carpas y tortugas a su suerte, al no contar con la temperatura necesaria para su supervivencia".

Los empleados han añadido que la atención a los grupos que ya había contratado visitas guiadas al Biodomo durante este periodo es "escasa y generalizada" y que se les priva "de un servicio de atención individual ya contratado".

"Esto deja a los granadinos, andaluces y visitantes de otros lugares sin algunas de las ofertas del Parque que gozan de gran aceptación e incluso cariño por parte de muchas personas y familias de esta ciudad. Esta situación se puede prolongar durante un mínimo de cuatro meses, porque si se interponen recursos a los pliegos del concurso, este plazo de tiempo puede ser mucho mayor. Una falta de gestión y previsión, que no tiene relación con motivos técnicos ni de mantenimiento, que está suponiendo un gran daño a los trabajadores y a los animales que dependen de ellos", han apuntado también en el comunicado.

Los trabajadores han asegurado que no ha habido "más diálogo y opción por parte del Parque de las Ciencias". "La decisión precipitada ha sido dejar en la calle sin prácticamente antelación a todos los trabajadores, sin una subrogación cuando el concurso se resuelva y se reactive el servicio. Nunca se han cerrado estas instalaciones ni este taller, sólo en pandemia, donde se hizo un mantenimiento adecuado de las rapaces y resto de animales, y los trabajadores afectados por un ERTE pudieron recuperar la totalidad de sus condiciones laborales al finalizar dicho periodo".

"Esta situación no tiene precedente. Ni siquiera con las obras de ampliación del Parque, durante las cuales muchos granadinos y andaluces recordarán las grúas, vallas, hormigoneras y las aves volando en los talleres. Durante estos veinte años se han realizado los mantenimientos técnicos oportunos sin afectar a esta actividad y a las aves y en ningún caso el servicio ha quedado vacante sin empresa adjudicataria", ha señalado también.

"El taller de rapaces no sólo ha ofrecido ocio de calidad para todos los visitantes de dentro y fuera de Granada y Andalucía, sino que ha tenido durante veinte años una vocación de educación y sensibilización acerca de la problemática que sufren estas especies, muchas de ellas amenazadas. Ha sido y deseamos que siga siendo un espacio donde poder disfrutar, aprender y colaborar en la conservación de estas aves tan necesarias e importantes para la biodiversidad. Un lugar por donde miles de escolares han pasado durante estos veinte años, despertando, en muchos de ellos, el interés por la naturaleza, la ciencia, el conocimiento y la percepción del mundo natural. Estos talleres son impartidos con el objetivo principal de hacer ver el papel esencial de estas aves y de toda la biodiversidad como pilar fundamental en la conservación y supervivencia de un medio ambiente del que todos somos parte", han indicado los trabajadores.

"Todo esto va a desaparecer durante un tiempo indefinido, al igual que va a suponer la pérdida masiva de todos estos puestos de trabajo. Estas familias se verán en la calle, sin garantía de continuidad en este servicio, al que han dedicado tanto tiempo, formación, cariño y dedicación", han denunciado.

Es por ello, que si esta situación no se resuelve, los trabajadores han señalado que emprenderán "acciones judiciales para el respeto y defensa" de sus derechos.

"Con esta decisión, además, la Junta contribuye a la pérdida de calidad y de prestigio de un Museo que ha sido referente nacional e internacional y un símbolo de Andalucía y de la ciudad de Granada. Un museo que apuesta por la cultura y por la divulgación científica y sensibilización medioambiental. Valores que además han conseguido generar riqueza para esta ciudad y esta comunidad autónoma. Pierden los trabajadores despedidos, pierden las aves rapaces y el medio ambiente, pierden la cultura y la educación, pierden Granada y Andalucía", han indicado también en el comunicado.