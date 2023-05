Los trabajadores del metal, llamados a la huelga el próximo 31 de mayo

Tras la ratificación por parte de la asamblea general de trabajadores del sector de metal en Granada, celebrada este pasado lunes en el Salón de Actos del edificio sindical de Granada, con una asistencia masiva, CCOO ha comunicado que sigue adelante la jornada de huelga en el sector para el próximo 31 de mayo. CCOO y UGT, inmersas en la negociación del Convenio Colectivo del Metal de la Provincia de Granada, decidieron romper las negociaciones, ante "la falta de avance desde que comenzaron las mismas", después de que la patronal "tenga una clara intención de dilatar el acuerdo, que conllevaría una merma muy importante en la subida salarial al no contemplar la patronal, el carácter retroactivo de la revisión". El preceptivo SERCLA previo a huelga se celebrará el próximo 29 de mayo, a partir de las 16:30 horas.

Francisco Ruiz Ruano, secretario de FICA-UGT de Granada manifiesta que “la actitud patronal es una falta de respeto a los trabajadores, tienen una intención clara de extender la negociación, sin traer propuestas, con el objetivo de salvar la fiesta del Corpus, los empresarios no han llegado ni al mínimo exigible, que es lo que sus representantes han firmado en el ámbito nacional, a pesar de los importantes beneficios del sector en la provincia, por lo que no entendemos la falta de voluntad para llegar acuerdos dignos”.

Por su parte, Raúl Caro, secretario general de CCOO Industria Granada, destaca que “la parte sindical ha actuado de forma muy responsable, ya lo hizo en la negociación anterior, donde entendíamos que era el momento de pactos que garantizasen el empleo, después de la pandemia, emplazando a los empresarios a llegar a acuerdos sustantivos en la siguiente negociación en la que estamos inmersos, donde la patronal no ofrece ni el 50% del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que es lo mínimo sobre lo que partimos los sindicatos, no estamos dispuestos a consentir que nos toreen, no lo merecen los trabajadores del sector”.

Ambos dirigentes han indicado que la propuesta sindical parte de un 4% en 2023, un 3% para 2024 y 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y un factor de corrección del 1% en función del IPC interanual, “lo que han pactado, los empresarios que ahora se desdicen en Granada”. "Si no hay acuerdo, no habrá fiesta del Corpus, debe enterarse la ciudadanía de Granada, de la irresponsabilidad de los empresarios” han querido dejar claro ambas centrales sindicales.