Los trabajadores de Cetursa se plantan ante los incumplimientos

La falta de estabilidad laboral : Se prometió avanzar en la conversión de empleados eventuales en fijos discontinuos, pero, según los trabajadores, esto no se ha cumplido. Además, reclaman que los fijos discontinuos trabajen al menos 10 meses, algo que la empresa asegura ya estar cumpliendo, pero que los sindicatos cuestionan.

Salarios y pluses: Reclaman la aplicación del plus de altura para todos los empleados y exigen un plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad para quienes trabajan en condiciones extremas. Sin embargo, Cetursa sostiene que no tiene capacidad para aplicar estos complementos porque dependen de la Junta de Andalucía.