El Tour Universo Mujer convertirá a Granada en la capital de España del deporte femenino

Granada se incorpora al Tour Universo Mujer, una iniciativa que de la mano del Consejo Superior de Deportes, la Fundación Deporte Joven e Iberdrola se ha convertido en un espacio saludable para la reivindicación de los derechos de la mujer.

El Tour Universo Mujer, que cuenta con el respaldo de 16 federaciones deportivas diferentes, llegará a Granada los días 12 y 13 de octubre. El día 12 por la mañana habrá un foro denominado ‘Universo Mujer’ en el que se analizará la presencia de la mujer en el deporte de la mano de grandes referentes locales y nacionales. Por la tarde, en el Paseo del Salón se realizarán distintas exhibiciones y actividades de fitness junto a stands de las 16 disciplinas deportivas. El domingo se celebrará la carrera llamada ‘Granada en forma por la Igualdad’, que llenará las principales calles de la ciudad de una gran marea verde por la igualdad.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha asegurado que se considera “un alcalde con alma de deportista” y que procura aplicar esa forma de entender la vida en su día a día. “Por ello, me convencí desde el primer momento en los beneficios de esta actividad que convierte a Granada los días 12 y 13 de octubre en capital de España del deporte femenino”, ha aseverado Salvador, quien también ha destacado la importancia del padrino y madrina del Tour. “Contamos con Ignacio Fontes, recientemente campeón de Europa sub 23 de 1.500 ml, y con Laura Bueno, campeona de España de 400 quien, tras superar una lesión, ha comenzado su puesta a punto para la competición”.

El primer edil granadino confesó ser “un enamorado del deporte femenino”, que actualmente se desarrolla en un plano de desigualdad y con más trabas en relación al masculino. “Animo a todos a que consuman deporte femenino, pero no por hacer un favor, sino porque van a disfrutar y van a ver cómo se defienden idénticos valores de esfuerzo y competitividad que vemos en el masculino”.

Por su parte, Noelia Florín, responsable de patrocinios de Iberdrola, agradeció al Ayuntamiento de Granada “por ser la decimocuarta ciudad que acoge el Tour Universo Mujer”. “Colaboramos con 16 federaciones deportivas e impulsamos a 22 ligas de carácter nacional y más de 200 competiciones. Pero no sólo queremos llegar a la élite, sino también a la sociedad y, por ello, contamos con iniciativas como el Tour Universo Mujer que muestra un gran abanico de modalidades deportivas”.

Ignacio Solana, director del Tour, dijo que “el deporte femenino pasa por un momento dulce tanto por el número de éxitos conseguidos como por la visibilidad de sus competiciones”. Aseguró que “es el único evento en Europa de estas dimensiones” y añadió que “el objetivo es fomentar la práctica deportiva en la mujer”. El atleta granadino Ignacio Fontes se refirió durante su intervención a “los valores que inculca el deporte como el esfuerzo y la superación” y afirmó que “es muy importante que estos valores estén presentes en las niñas pequeñas”. La también atleta Laura Bueno reconoció que “esta acción es importante porque sirve para dar visibilidad a los logros que están consiguiendo el deporte femenino”. La Asociación contra el Cáncer será la entidad que se beneficie de la recaudación de la Carrera `Granada en Forma por la Igualdad´. José Javier García Montero, su presidente en Granada, agradeció la ayuda y habló sobre la importancia de la investigación para lugar contra el cáncer.