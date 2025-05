Vídeo | Tom Cruise diseña el cubo de palomitas de su última Misión Imposible

Tras descartar varias propuestas creativas, finalmente Tom Cruise ha revelado el diseño final del exclusivo cubo de palomitas de 'Misión Imposible: Sentencia final'. Este novedoso artículo de colección promete ser el favorito entre los seguidores de la franquicia en los cines.

Los cubos de palomitas de cine tematizados se han convertido en objetos codiciados por coleccionistas y cinéfilos. Aunque llevan años existiendo, ha sido en la última década cuando las estrategias de marketing han impulsado su popularidad, apostando por diseños inspirados en las películas más taquilleras. En esta ocasión, el reto era crear un cubo que estuviera a la altura del esperado desenlace de la saga protagonizada por Tom Cruise.

El actor aceptó el desafío con entusiasmo y se involucró directamente en la creación del cubo perfecto para esta película. De hecho, llegó a rechazar un diseño anterior con forma de submarino, que se contempló para 'Misión Imposible: Sentencia Mortal'. Esta vez, el diseño final elegido está cargado de simbolismo, detalles exclusivos y una mecánica muy especial.

It’s all come to this, the Final Reckoning. Get your Mission Impossible entity popcorn container, only at Regal. Coming to theatres May 23. @MissionFilm

🎟️: https://t.co/kET4qVPbaj pic.twitter.com/ONSvk6EJGr

— Regal (@RegalMovies) May 1, 2025