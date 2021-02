El matemático de la Universidad de Baths, Christian Yates, ha publicado un artículo en el que hace un cálculo sobre el volumen total de SARS-CoV-2 que hay en el mundo. Así lo explicaba para el programa More or Less de BBC Radio 4 y así lo ha publicado en la revista The Conversation.

En dicho artículo, Yates hace referencia a cómo empezó a realizar este estudio. “Lo que más nos interesaría, en primer lugar, sería calcular el número de partículas de SARS-CoV-2 que hay en el mundo. Y para hacerlo tenemos que saber cuántas personas hay contagiadas“, explica Yates, quien hace un cálculo diario de medio millón de nuevos positivos por Covid-19 al día, según la web Our World in Data, aunque especifica que “el Institute for Health Metrics and Evaluations ha hecho estimaciones a través de modelos estadísticos y epidemiológicos según las cuales el verdadero número de contagios diarios está más próximo a los tres millones”.

“La cantidad de virus de la que es portadora cada una de las personas que hoy están infectadas (es decir, su carga viral) depende de cuándo se produjo su contagio. Se estima que, de media, la carga viral va aumentando y alcanza su pico en torno al sexto día después de contraer la infección, y que tras ello va bajando de forma constante. De todas las personas que en este momento están infectadas, las que se contagiaron ayer contribuirán poco a la suma total. Las que se infectaron hace dos días contribuirán un poco más. Las que lo hicieron hace tres, algo más. De media, los que se infectaron hace seis días son los que tendrán la mayor carga viral. Sin embargo, la aportación irá descendiendo en lo que respecta a los que se contagiaron hace siete, ocho o nueve días. Y así sucesivamente”, indica este catedrático.

Yates continúa haciendo un cálculo del número de partículas del virus que los contagiados tienen en sus organismo y, basándose en un estudio no publicado, afirma que según el número de partículas del virus por gramo en una serie de tejidos diferentes de monos infectados con Covid-19, la proporción en humanos oscila entre los 1.000 millones y los 100.000 millones de partículas víricas.

“Parece un número enorme, y realmente lo es. Se trata de una cifra más o menos similar al número de granos de arena que hay en el planeta. Pero cuando calculamos el espacio total que ocupan las partículas de SARS-CoV-2 tenemos que tener en cuenta que estas son extremadamente pequeñas. Se estima que su diámetro tiene una longitud que oscila entre los 80 y 120 nanómetros, y un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. Para hacernos una idea, el radio de una partícula de SARS-CoV-2 es en torno a mil veces más pequeño que el de un pelo humano, así que si multiplicamos este volumen por el número de partículas que calculamos antes y lo traducimos a una unidad de valor que entendamos, nos da un resultado de 120 mililitros“, asevera Yates.

Empaquetamiento compacto de esferas

Sin embargo, este profesor puntualiza que las partículas víricas se trata de esferas que no encajan entre sí, tal y como pasa con las naranjas en las pirámides de los expositores de las fruterías que dejan huecos vacíos entre ellas, por lo que si lo que queremos es reducir al mínimo dicho espacio vacío, la mejor forma es utilizar una disposición denominada “empaquetamiento compacto de esferas”, en la cual el espacio no utilizado se reduce a aproximadamente el 26% del total.

“En virtud de todo ello, el volumen total (acumulado) de las partículas de SARS-CoV-2 se elevaría hasta aproximadamente 160 ml (cantidad que cabría fácilmente en unos seis vasos de chupito). Pero incluso si tomáramos el valor más alto de la estimación sobre la longitud del diámetro y le añadiéramos la longitud de las espículas virales, la suma de todas las partículas de SARS-CoV-2 del mundo seguiría sin dar para llenar una lata entera de Coca-Cola“, concluye.