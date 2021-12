Todo lo que se conoce sobre Ómicron respecto a otras variantes

La nueva variante del Covid-19 se encuentra ya en España, pero aún se desconocen muchos datos sobre esta nueva mutación. Ómicron es el nombre que recibe la nueva variante encontrada por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021. La OMS ha expresado su “preocupación” por esta nueva variación, que posee 32 mutaciones distintas en su proteína de espiga, afectando posiblemente a la efectividad de las vacunas. Si las proteínas de esta variante continúan cambiando, el Covid-19 podría ser resistente a los remedios actualmente activos.

Primer caso de Ómicron en el mundo

La variante fue descubierta por la doctora Angelique Coetzeem al observar a un paciente de 30 años con síntomas muy leves. Tanto sus conocidos más cercanos como sus familiares dieron positivo en Covid-19, aunque la variante estudiada no coincidía con ninguna de las registradas.

Más transmisible que otras variantes

Según la Organización Mundial de la Salud “todavía no está claro si Ómicron es más transmisible en comparación con otras variantes, incluida la Delta”. A pesar de esto, el número de contagios ha comenzado a elevarse en las zonas de Sudáfrica alcanzado, según la BBC, unas 8.500 personas infectadas en menos de veinticuatro horas. Los científicos del NICD sudafricano sostienen la creencia de que la mayoría de los infectados por otras variantes no parecen estar protegidos frente a Ómicron. El 76% de la población sudafricana no se encuentra vacunada, facilitando la creación de nuevas variantes, según los expertos.

Síntomas leves

La doctora Angelica Coetze afirma que en Pretoria, una región con alta tasa de vacunación, se reportaron casos de infección con sintomatología leve como dolor de cabeza y cansancio. Se observó que su transmisión era más frecuente entre menores de 40 años. El doctor Rudo Mathivha en Soweto asegura que se puede describir a los pacientes con síntomas moderados-severos, incluso partiendo de una población con difícil acceso a primeras dosis de vacunación.

Las vacunas parecen efectivas

De acuerdo con Anthony Fauci, médico estadounidense miembro del equipo de respuesta frente al Covid-19, “las personas vacunadas parecen tener mejores resultados contra la nueva variante”. Esta afirmación podría indicar que la aplicación de terceras dosis en España es más que necesaria. La OMS intensifica que las vacunas siguen siendo más que necesarias y fundamentales para reducir los contagios.

Continúan las investigaciones

El pasado domingo, 28 de noviembre, la Casa Blanca reunió a los miembros del equipo de respuesta frente al Covid-19 para realizar un estudio sobre la variante Ómicron. En esta reunión se confirmó que el estudio necesita aproximadamente 2 semanas más para conocer en profundidad el comportamiento de la nueva variante.