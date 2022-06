Todo lo que debes saber sobre la comida que le das a tus mascotas

Hoy en día alimentamos a nuestras mascotas de acuerdo con lo que nos dice el veterinario, pues, existen muchos mitos respecto a que comidas podemos darle, o no, a nuestros gatos o perros, y preferimos evitarlos por su seguridad. Sin embargo ya hay muchos mitos que están desmentidos y aquí te los dejamos.

Comer dulces o azúcar provoca ceguera

Esto no es cierto. Si bien, si un perro es diabético existe la posibilidad de que pierda la visión. Esto debido a que al tener problemas con la producción de insulina y la metabolización de los azúcares, el ingerir azúcar aumentará el nivel de glucosa en la sangre y eso facilitará la formación de cataratas. Pero es importante recordar que si tu mascota no es diabética este problema no ocurrirá.

Esto no significa que puedas darle azúcar sin un límite, pues, todo en exceso puede ser malo. Algunas de las consecuencias de su ingesta en grandes cantidades pueden ser:

Aporte de gran cantidad de glucosa en poco tiempo.

Modificación del apetito, diarreas y alteración de la flora intestinal.

Aumento de peso.

La comida humana no es para perros

Puedes darle de tu comida a tu perro, pero debe ser de forma equilibrada para así evitar que tu mascota genere problemas nutricionales. También es importante recordar que la comida humana es muy sabrosa, esto debido a sus niveles grasas, azúcares y sal. Es por esto que si le das a tu perro un poco de arroz, pollo u otra comida de humanos debes tener presente los siguientes consejos:

Escoge productos de origen proteico como pollo, ternero o queso fresco.

Usa cantidades pequeñas.

Mezcla la comida de humanos con su comida de siempre en el mismo recipiente.

Evita alimentos como cebollas, pasas, chocolate y aquellos que estén endulzados con xilitol. Pues pueden resultar dañinos.

Los snacks son un mal hábito

Los snacks que existen tanto para perros como gatos son variados y se usan para diferentes cosas. Lo más común es que sean una especie de recompensa para tu mascota por hacer algo bien o aprender algo nuevo. Pero también existen los que ayudan a la limpieza dental, mejorar la digestión o que aportan suplementos naturales para la piel, por ejemplo.

Es por esto que los snacks no son un mal hábito, pero si debes considerar algunas cosas al momento de darle uno a tu mascota:

Asegúrate que la porción sea adecuada para su tamaño.

Preocúpate que sea apto para tu perro o gato, ten en cuenta que hay muchos tipos, y seguir las recomendaciones de uso.

Los perros deben comer carne o alimentos crudos

Es cierto que pueden comer alimentos crudos, pero también hay que recordar que los perros llevan siglos viviendo con los humanos y comiendo restos de comida humana y cocida, lo que genera que sus hábitos alimenticios evolucionen y su metabolismo reciba mejor comidas no crudas. Otro riesgo de la comida cruda es que es muy susceptible a la contaminación microbiana y a generar diversos tipos de parásitos.

En este sentido es mucho más seguro que, si quieres darle alimento crudo, compres aquellos que ya vienen preparados de la fábrica. Esto debido a que vienen con los valores nutricionales correspondientes y minimizan el riesgo de contaminación alimentaria.

Si quieres preparar comida cruda para tu mascota debes tener en cuenta los siguientes consejos:

Compra carne en buenas condiciones.

Lávate bien las manos con agua y jabón después de manipular la carne.

Limpia bien las superficies que estarán en contacto con la carne.

Lava bien los comederos y utensilios después de cada uso.

Guarda la carne en el frigorífico en recipientes tapados para así evitar la contaminación cruzada.

La leche de vaca es buena para los gatos

Más de una vez hemos visto en la ficción que las personas le dan un plato con leche de vaca a los gatos callejeros para así alimentarlos y darles una pequeña ayuda. Sin embargo no es tan bueno como parece serlo. Esto se debe a que los animales de compañía no producen lactasa, la enzima que procesa la lactosa de la leche, una vez que son adultos. Ahora, si quieres darle a tu felino un poco de leche sin lactosa no habrá problema, pero recuerda tampoco hacerlo en exceso.

Los gatos pueden comer comida para perro

No pasa nada si le das una vez a tu gato comida para perro, pero no dejes que esto se prolongue, ya que podría generarle a tu mascota problemas metabólicos por la falta de nutrientes. Es por este motivo que debes alimentar a tu gato con comida especial para este. Pues, los felinos necesitan cubrir varias necesidades nutricionales que solo pueden ofrecerles el alimento hecho especialmente para ellos.

La comida más cara es mejor

Los precios en los alimentos para perro y gato varían mucho, y si bien la creencia popular es que mientras mayor sea el precio mejor será la calidad no siempre es así. Estudios han demostrado que existen alimentos que tienen una buena relación calidad/precio.