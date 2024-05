El tiktoker que abre una nueva puerta a una Granada plagada de misterio y leyendas

En las últimas semanas, mientras miles de personas hacían scroll en su teléfono en TikTok o Instagram, hubo un vídeo que les hizo prestar más atención que los anteriores. Una pregunta, a priori sin tener demasiada importancia, abría la imagen captando así toda la concentración del espectador. "¿Sois de Granada? ¿Queréis que os cuente la historia de este lugar". Así empieza un camino de misterio y descubrimiento que para algunos puede parecer reciente, pero para su protagonista, es la viva imagen de un sueño cumplido.

Fex (José Felix) Maldonado, es el protagonista de esta historia que lleva las leyendas y curiosidades de Granada a ser conocidas. Este granadino es arquitecto de profesión, escritor y tiktoker pues han sido sus vídeos en las redes los que han hecho que su historia alcance límites inesperados. Su interés por el patrimonio y su historia y su vínculo con la ciudad lo han llevado a crear un universo plagado de enigmas y curiosidades de la capital que ha cautivado a más de un millón de usuarios en las redes sociales.

'La luz de Granada' es la primera obra de Fex Maldonado, una novela en la que el autor trata de mostrar Granada desde otro punto de vista, alejado de los estereotipos que el turismo ha asentado en la ciudad. "Con mi novela quiero transmitir la historia de Granada de una forma didáctica, pero que entretenga al lector y pueda entender lo que se le explica".

El libro cuenta la historia de un guía turístico que es estudiante de arquitectura, como su autor, y que dedica su tiempo libre ha hacer guías turísticas donde cuenta historias de la ciudad. Al tiempo que se desarrolla la historia, el protagonista va descubriendo secretos ocultos en la capital, desembocando así en una trama que conecta todas las leyendas "por algo que él va a descubrir". Como el propio Maldonado explica, "se trata de acompañar a los personajes a descubrir sitios a través de la resolución de enigmas".

Entre la multitud de leyendas que se narran en 'La luz de Granada', su autor destaca la de la Casa de Castril como una que de las que más gusta a quienes la oyen. Este lugar, donde actualmente se ubica el Museo Arqueológico, tiene en su esquina superior un balcón tapiado donde puede leerse un emblema escrito en piedra que dice "esperándola del cielo". La leyenda cuenta que esa casa era de la familia Zafra, concretamente de Don Hernando de Zafra, vivienda que compartía con su hija Elvira. La joven se enamoró de Don Alfonso de Quintanilla, que "por desgracia era de una familia rival". Un día, mientras ambos yacían en la alcoba, el padre de Elvira llega antes de lo esperado, obligando a Quintanilla a escapar por la ventana gracias al aviso de un sirviente. Cuando Don Hernando de Zafra sube a la habituación se encuentra la cama desecha, a su hija acalorada y al sirviente nervioso por lo que piensa que ha sido este último quien ha estado con su primogénita. Sin mediar palabra, lo cuelga del cuello por la ventana, momento en el que el sirviente pide "justicia, justicia", a lo que Zafra contesta "deberás estar esperándola del cielo". De ahí, la frase grabada en la fachada del edificio. Doña Elvira acabó encerrada en su alcoba como castigo, una situación que la llevó al suicidio. El balcón acaba tapiado porque la leyenda cuenta que, en ocasiones, se puede ver el espíritu de doña Elvira con un vestido blanco y la piel azulada.

Las redes sociales como ventana a su éxito

Aunque la novela de Fex Maldonado lleva publicada desde septiembre del pasado año, su verdadero éxito ha llegado de la mano de la colaboración con Granada Soul y Granada Vamos, siendo los primeros los encargados de grabar y editar los vídeos que actualmente se han viralizado en redes sociales y los segundos, encargados de su difusión. Con la misma pasión por Granada que Maldonado, se fue gestando la idea de realizar una serie de vídeos que tuviesen un gancho para el espectador y permitiese conocer, en pocos minutos, algunas de las historias que pueden leerse en la novela.

"Puedes crear una historia maravillosa, pero si no sabes comunicarla solo se queda para ti", explica el propio Fex que ya piensa en una posible segunda tanta de vídeos. La repercusión ha sido inesperada, consiguiendo que las historias de Granada viajen hasta California, Reino Unido o Colombia. Y es que gracias a su novela, Granada se está conociendo de una forma poco habitual. "De lo que más orgulloso me siento es cuando alguien me escribe y me dice que con mi novela ha recordado cómo era caminar por la ciudad, las sensaciones que tenía. Este libro te permite sentirte más cerca de Granada y de su patrimonio, que tiene mucho".

La seña granadina también se ve en la editorial que publica esta novela. Baker Street es una editorial de origen granadino, "especializada en todo lo que tiene que ver con la ciudad". La magia de Granada impregna cada página y cada vídeo de Fex Maldonado que ya piensa, también, en darle una continuidad a su universo. "Esta historia está pensada para que sea una novela cerrada, pero creo que he creado una especie de universo en la que hay varios hilos de los que poder tirar. Además, hay muchas leyendas por contar de la ciudad, seguramente haga una serie de novelas paralelas, que puedan leerse de manera independiente, pero que estén conectadas por ese hilo conductor".