Encuesta | ¿Tienen problemas los vecinos del Albayzín con los turistas?

Desde hace un tiempo hasta ahora, han aparecido varias pintadas por las calles del Albayzín que han dado la alarma de un posible caso de turismofobia en el barrio. “Tourist: Granada is not a postcard” (turistas: Granada no es una postal), es uno de estos lemas que han aparecido escritos en el que podría ser el barrio más emblemático de la ciudad de Granada.

La Policía sugiere que se trata de un “movimiento organizado”, como lleva ocurriendo en ciudades como Barcelona desde hace años. Sin embargo, en GranadaDigital hemos salido a conocer la opinión a los propios vecinos del barrio y hemos querido saber si consideran el turismo algo positivo, o si por el contrario, lo ven una molestia.