Muchas gracias, no, no me refería a la del reloj. El entrecomillado del título lo dice ‘casi’ todo.

Si no tiene usted hora es un afortunado de esos que no llevan reloj porque el ir y venir de los días le trae absolutamente sin cuidado y vive en estado continuo de tranquilidad horaria.

Y si tiene usted ‘ora’, pues aguántese. Es lo que hay a día de hoy y lo que queda por venir si alguien no tiene el sentido común y otras ‘cosas’ de índole masculina que se ocultan bajo la pernera del pantalón, para revertir la situación.

Hace unos días quedé con un amigo para tomar un café y ponernos al día de dimes y diretes. Fue por el barrio donde él reside, que no es otro que el que conforman las calles Pintor Zuloaga, Maestro Vives, Santa Aurelia y aledaños, por la zona de la calle Alhamar, aquí en Granada.

Habíamos convenido vernos en una esquina donde confluyen las calles Pintor Zuloaga y Maestro Vives. Como es mi costumbre, llegué con una puntualidad británica, de esas que hasta irritan, 10 minutos antes de la hora convenida. Él aún no había llegado. Fui hasta allí andando y no tuve que buscar aparcamiento (tomen nota de este dato que es importante).

Aproveché esos minutos de espera para observar, ubicada justo en ese lugar, una máquina de esas que, a modo de confesionario, nos invitan a sacar un ticket de aparcamiento para la Zona Azul en caso de que aparquemos nuestro vehículo, para evitar llevarnos un susto en forma de multa. La ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamientos) en Granada se ha convertido ya en una auténtica pesadilla.

La pobre máquina estaba destrozada. Cristal de la pantalla totalmente roto, golpeada, como si le hubieran dado una brutal paliza. Inutilizable. Después observé alguna otra de esa misma zona y estaba en similares condiciones. La saña vecinal se había cebado en ellas con ira y furor.

Además de eso tuve la ocasión de ver pegados en distintas zonas de esas mismas calles, a modo de aviso, unos humildes carteles del tamaño de un folio, convocando a los vecinos a las puertas del Ayuntamiento el día 24 de este pasado mes de junio para protestar por la instauración de la ORA —Zona Azul o aparcamiento de pago, como quieran llamarle— en dichas calles.

Durante el café con mi querido amigo, salió, como no podía ser de otra manera, este tema de conversación. Me comentó, muy resignado y contrariado, que a dicha convocatoria de protesta acudieron unos pocos vecinos. Tan pocos que casi se podían contar con los dedos de las dos manos.

Una vez más pensé que, muy a mi pesar, en términos de política y servicios públicos, tenemos lo que nos merecemos. Nuestra pasividad ante los problemas o ante lo que no nos gusta, ante las injusticias, el pensar “ya lo arreglará otro u otros, yo me quedo en casita a verlas venir”, no nos lleva a ningún lado. Las cosas no se resuelven quedándonos en casa y esperando que se arreglen solas.

Esta situación de la ORA en esta zona, me trajo a la memoria lo que ocurrió hace ya meses ¿o años? —el tiempo pasa volando— en otro barrio de Granada, concretamente en Los Vergeles, cerca de la Plaza Fontiveros.

Reinaba por aquellos entonces como alcalde de Granada Luis Salvador. Recuerdo cómo se iba a instaurar la Zona Azul (ORA) en la calle Primavera y los vecinos salieron en protesta para impedirlo. Los medios locales de información escritos se hicieron eco del asunto y llegué a ver publicadas fotografías donde aparecían cuatro o cinco vecinos de la zona junto al actual alcalde, Francisco Cuenca, aquel que quería que pagásemos las tapas —que ya pagamos con creces— en los bares.

El señor Cuenca se unió a dicha protesta apareciendo también en las fotografías.

Poco después pude confirmar por fuentes muy fidedignas que esa misma ORA, por la cual Francisco Cuenca protestaba junto a los vecinos, la había aprobado meses atrás la misma corporación municipal que él presidía. Cosas de la vida y de la política y tontos nosotros que nos lo tragamos todo.

Aquel Ayuntamiento que regía Luis Salvador se aprestó a intentar parar el desaguisado intentando no instaurar la Zona Azul ante aquel levantamiento vecinal. Al menos en la calle Primavera, me consta que lo hizo y no se implantó.

No es que esté a favor del vandalismo ni desde esta tribuna lo defienda, pero entiendo perfectamente a esos vecinos que están ya hartos y cansados de esa voracidad recaudatoria del Ayuntamiento de Granada.

Tan mala solución es el destrozar las máquinas —pobrecillas ellas que no tienen ninguna culpa— como quedarse en casa cuando de manifestarse se trata para salir a protestar. Mover Roma con Santiago si hace falta para impedir su instalación.

Pero no, es mejor ver el partido desde casa sin que nos llueva o pasemos frío o calor.

Y así nos va.

En Granada tenemos de casi todo, pero si algo sobra son alcaldes y políticos mediocres y poco imaginativos, zonas ORA y semáforos, muuuuuchos semáforos.