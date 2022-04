De buscar la maqueta del Cristo de la Paciencia a recrear los pasos de las 32 cofradías de Granada

En Semana Santa las procesiones y la grandeza de los tronos siempre sorprenden por su belleza y detalles. Hay quienes admiran ciertas imágenes en particular y desearían tener una en sus hogares, pero poner una figura de 600 o 700 kilos en el salón no es algo muy viable.

Antonio López quería contar con una réplica en miniatura del Cristo de la Paciencia y, al no encontrar a alguien que la hiciera, decidió ponerse él mismo manos a la obra. "No encontraba a nadie que me lo hiciese a un precio barato, por lo que cogí un trozo de madera y lo tallé. Si no salía, pues bueno, a la chimenea, pero salió", explica.

Comenzó en 2011 y, después de terminar la pieza, siguió con el paso y luego hizo a la Virgen de las Penas. Después continuó recreando el resto de tronos que procesionan por Granada hasta llegar a 32 piezas. Cuando se enteró de la existencia del concurso de escaparates del Ayuntamiento no se lo pensó: "Pues los pongo". Y hace dos años ganó el primer premio.

Desde entonces, todos los años se pueden encontrar las maquetas de los tronos en el escaparate de Lodel’s, una tienda de artículos de peluquería en calle Cruz. La combinación de secadoras de cabello y tintes junto a los pasos llama la atención y hace que los transeúntes se detengan a apreciar el trabajo de Antonio frente a la vitrina del negocio.

Este granadino realiza estas piezas en sus tiempo libre y tarda tres meses aproximadamente en fabricar cada una. Todas tienen los mismos detalles que se ven en las versiones originales, desde las flores hasta los tallados del trono, pasando por las facciones de las imágenes y los detalles en la ropa.

Cuenta que la maqueta que más trabajo le costó realizar fue la de la Santa Cena, ya que consta de trece figuras. Y la dificultad que todas comparten, algo que sin duda llama la atención, radica en colocar las luces que imitan las velas que van en los pasos.

Para realizar las piezas, Antonio utiliza todo tipo de materiales. Algunos de estos son pan de oro, chapa de aluminio, terciopelo, cuentas, e incluso pan, que forman parte de la propia Santa Cena. Las figuras las compra en bazares de 'todo a cien' y luego las adapta para que queden acorde con la procesión que está realizando. Un trabajo que destaca por su atención al detalle y que, sin duda, todos los que pasan por Lodel's recuerdan.