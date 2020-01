Tiempo estable para la semana del 6 de enero

El día de Reyes comenzará con buen tiempo. El estado del cielo será poco nuboso o despejado. No se esperan precipitaciones ni tormentas en todo el día. Las temperaturas no experimentarán cambios y, al igual que hoy, las mínimas se mantendrán en los dos grados, mientras que las máximas se situarán en los quince grados. Vientos flojos de hasta 10 kilómetros por hora de componente noroeste.

El martes 7 de enero, el estado del cielo será poco nuboso o despejado. No se esperan precipitaciones ni tormentas a lo largo del día. La temperaturas sufrirán un ligero ascenso, las mínimas aumentarán un grado hasta los tres y las máximas alcanzarán los 17ºC. Viento flojo de hasta 10 kilómetros por hora procedentes del este en las primeras horas de la mañana.

En cuanto al miércoles 8 de enero, el estado del cielo será poco nuboso durante todo el día, con intervalos de nubes altas por la tarde. No se esperan precipitaciones ni tormentas. Las temperaturas no experimentarán cambios salvo un grado de ascenso en las máximas. No se esperan rachas de viento durante el día.

Para el jueves 9 de enero, el cielo tendrá intervalos de nubes nuboso durante todo el día. No se esperan precipitaciones ni tormentas a lo largo del día, tan solo hay un 20% de probabilidad de lluvia. Habrá un ligero descenso de las temperaturas, con mínimas de cuatro grados y máximas de 14ºC. No se esperan rachas de viento a lo largo del día.

El último día de la semana, el viernes 10 de enero, la situación cambia, existe una probabilidad del 75% de que llueva. Las temperaturas disminuirán, las mínimas previstas se situarán en los tres grados, mientras las máximas se bajarán hasta los doce grados. Se esperan rachas de viento de hasta 10 kilómetros por hora procedentes del norte.