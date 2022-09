The Waterboys, una de las mejores bandas del rock anglosajón, exhibe su gran directo en el ciclo ‘1001 Músicas – CaixaBank’

Granada va a tener la fortuna de acoger uno de los tres únicos conciertos que una gran banda como The Waterboys dará en España este año. El grupo escocés, que está a punto de cumplir 40 años sobre los escenarios, estará presente en el ciclo ‘1001 Músicas -CaixaBank’ que se está celebrando en el Teatro del Generalife durante todos los fines de semana de septiembre.

Si en la noche de este vienes será el turno de la música indie de Los Planetas, en su concierto esencial, este sábado será el del rock and roll “a toda velocidad”, como anuncia su líder, Mike Scott, quien presume convencido de que “The Waterboys es una de las mejores bandas del mundo para ver en directo”.

Desde luego, la fama y el prestigio lo tienen. El mítico grupo escocés, encasillado en un estilo de folk rock, es capaz de tocar múltiples estilos y formas, provenientes de influencias celtas, country, hip hop, punk, psicodélicas, urbana o gospel, pero es, en esencia, muy rockero, y tiene un cartel inmejorable que le ha hecho ser merecedor de ser versionado por otros grandes, caso de Prince, The Killers o U2, entre otros. Eso sí, Mike Scott siempre ha dejado claro que no le gusta que etiqueten o encasillen a su grupo porque entienden que hacen mucho más. Por eso prefiere el término ‘rock and roll’ como estilo definitorio.

The Waterboys llega a Granada para presentar su último trabajo, All souls hill, publicado esta primavera, pero en su repertorio no faltarán sus míticos temas de siempre, como The whole of the moon o Fisherman’s blues, entre otros muchos, que le han encumbrado a una de las bandas anglosajonas más reputadas.

Aún quedan algunas entradas para disfrutar de Mike Scott, vocalista y guitarrista, y su formación, que cuenta con el gran teclista de Memphis ‘Brother’ Paul Brown, el as baterista británico Ralph Salmins y el funky bajista irlandés Aongus Ralston. Una banda con novedades que ofrece un gran directo -una de sus señas de identidad- y que tiene la virtud también de que es capaz de improvisar los temas en virtud de la inspiración de cada noche. Y, desde luego, pocos sitios en el mundo habrá como el recinto monumental de la Alhambra para inspirarse, por lo que se prevé un gran espectáculo.

Atravesado ya el ecuador del ciclo, tras el concierto Los Planetas, quedarán este sábado The Waterboys y el próximo fin de semana Vanesa Martín (23 de septiembre) -con todas las entradas también vendidas- y Crystal Fighters (24 de septiembre) como broche final a la edición de este año.