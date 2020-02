The Buzz Lovers llega a Granada el 7 de marzo en Planta Baja. El grupo de versiones que tributan a Nirvana comienza su décima gira. Son 10 años recorriendo las salas y festivales de toda la Península con un éxito indiscutible.

The Buzz Lovers recrean la música, el sonido y la imagen de Nirvana. Una banda que, sin caer en el histrionismo, intentan acercar lo máximo posible al público a esa escena, a ese momento, a ese estado de ánimo. Con una puesta en escena mimética y unos recursos de directo que siempre arrastran a los asistentes a dejarse llevar por el momento. La emoción está asegurada cuando empiezan a sonar los primeros acordes.

Son muchos los conciertos que atestiguan su calidad. 10 años de gira ininterrumpida con formato Power trio eléctrico con el que han recorrido toda España y Portugal. También en festivales como En Vivo Madrid, En Vivo Bilbao, Primavera Trompetera o Viña Rock entre otros con una multitud entregada.

Con decenas de vídeos en Youtube que plasman, mejor que las palabras, la fuerza de un grupo que va más allá del mero tributo tal como lo conocemos. Desde la humildad y el trabajo, como no puede ser de otra forma, The Buzz Lovers son la mejor cover band de Nirvana en la actualidad. Son habituales los saltos entre el público, los pogos, las invasiones de escenario, la exaltación espontánea de un público enfebrecido por el show. No exageramos si decimos que durante esa hora y pico todos creen que aquello que está sonando es un verdadero concierto de Nirvana. Hay vídeos, fotos y testimonios que pueden confirmar que The Buzz Lovers no son sólo el mejor tributo a Nirvana sino una de las mejores bandas tributo que ha dado este país.

Tour 2020:

28 Febrero – Teatro de Las Esquinas – Zaragoza.

29 Febrero – Sala Zentral – Pamplona.

06 Marzo – Sala La Nota – Caravaca de La Cruz (Murcia)

07 Marzo – Planta Baja – Granada.

13 Marzo – Sala Malandar – Sevilla.

14 Marzo – Sala Palo Palo – Marinaleda (Sevilla).

23 Marzo- Teatro Cofidis Alcazar – Madrid (Unplugged).

27 Marzo – Espacio Vías – León.

28 Marzo – Sala Los Clásicos – Toledo.

03 Abril – Auditorio de Girona – (Unplugged Ft. Lori Goldston).

04 Abril – Sala Jerusalem – Valencia.

17 Abril – Madchester Club – Almería.

18 Abril – La Cochera Cabaret – Málaga.