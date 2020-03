El testigo clave indica que intentó “reconducir” el proyecto del Serrallo

Un exalto cargo de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, considerado uno de los testigos clave en la investigación por la supuesta construcción irregular de una discoteca en una zona verde junto a un centro comercial, ha indicado, a preguntas de la exedil del ramo por el PP Isabel Nieto, acusada que ejerce en la causa como letrada en defensa propia, que el informe que elaboró antes de dejar su responsabilidad municipal intentó “reconducir” el proyecto para la urbanización del parque del Serrallo.

El “objeto fundamental” del proyecto era un parque infantil con “seis columpios exclusivamente” y la normativa no daba lugar a “otra opción”, ha expuesto el que fuera jefe del área de Urbanismo entre 2003 y 2013, quien ha declarado, por segundo día este miércoles, como testigo-perito en la Sala Antonio Angulo del complejo judicial de Caleta, habilitada por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada para este macrojuicio.

Así las cosas, en el escrito que introdujo por Registro en marzo de 2013, quiso poner de manifiesto la “gravedad” de lo que se había proyectado, ante su “superior jerárquica” política, en este caso la propia Isabel Nieto, proponiendo que se abriera en su caso expediente disciplinario pues faltaban documentos y en aras de “garantizar la coherencia” del proyecto.

Nieto ha preguntado en varias ocasiones sobre sí misma en tercera persona, en un interrogatorio que se ha prolongado por más de una hora, y en el que se han producido momentos de tensión propias de un careo, que el magistrado presidente ha debido de reconducir, pidiendo que no entraran “en debate” o evitaran “circunloquios”.

“Repite muchas veces lo mismo”, ha indicado Nieto ante las explicaciones del testigo sobre su interpretación de la normativa, que, según su criterio, debía ser “restrictiva” para primar los usos propios de las zonas verdes.

La que fuera concejal de Urbanismo ha pedido, en este sentido, su opinión como perito sobre los alquileres de locales que hacen las empresas que tienen concesiones administrativas del Ayuntamiento en gimnasios de la ciudad, o sobre el resultado de las obras de urbanización que se hicieron en el entorno del Serrallo.

“Pásese, por favor”, le ha pedido a quien fuera su cargo de confianza en Urbanismo, tras una de sus respuestas sobre el entorno del Serrallo. Nieto, además, le ha preguntado si conocía que lo nombró a instancias del entonces presidente del PP, Sebastián Pérez, a lo cual el testigo-perito ha aducido que no lo sabía, pero que sí le habían comentado que el hoy primer teniente de alcalde de Granada “hablaba bien” de él pues conocía su trabajo en el Ayuntamiento.

Ha recalcado, como este pasado martes a preguntas de la acusación particular que ejerce Vox, que nunca ha sido afiliado del PP ni de ninguna otra formación.

COMPETENCIAS URBANÍSTICAS

Sobre por qué no facilitó información, a la llegada de Nieto a la Concejalía de Urbanismo, en 2007, sobre el convenio del Serrallo, como de otros también pendientes de pago, ha señalado que no tenía los datos pues no estaba dentro de sus competencias, que en ese momento no eran las de un director general.

“Si usted no lo pudo conocer tampoco lo pudo conocer la concejala”, ha indicado la acusada, a lo que el testigo-perito ha respondido con un “obvio”, dando como respuesta a una de las últimas preguntas, en este caso sobre el empresario acusado, que nunca lo conoció ni se reunió con él a instancias de la ex edil.

En su declaración como acusada, hace este miércoles un mes, en un caso en que están acusadas otras 16 personas, entre ellas también el exalcalde de la ciudad José Torres Hurtado y otros siete ediles entonces, ninguno de ellos concejales ya en el Ayuntamiento, Isabel Nieto explicó que firmaba “a diario todos los decretos” que le llegaban, “con informes favorables” de los técnicos.

Ellos tenían “una altísima cualificación” y le daban a ella “mil vueltas”, señaló Nieto, quien declaró con toga, y explicó que

pidió informes en el transcurso de la tramitación de la concesión administrativa del promotor, en tanto en cuanto no le “gustaba que allí se construyera una discoteca” pues, según ha explicado en su declaración, políticamente le preocupaba, en esa y otras partes de la ciudad, las “reacciones” de los vecinos.

El proyecto se planteó para que supusiera un “gran ahorro para la ciudad”, ha indicado Nieto al inicio de su declaración, que se prolongó durante unas tres horas, y en la que solo respondió a las preguntas de la fiscal y los abogados de las defensas.

Explicó que el parque se dedicó a atracciones infantiles, después de varios anteproyectos presentados por la empresa para la explotación de la concesión administrativa.

USO TERCIARIO

En unos 34.000 metros cuadrados, se puede destinar, según marca la norma para este tipo de áreas destinadas a parque, un dos por ciento para uso terciario, especificó, agregando, en otro momento de su declaración, que “el hecho de introducir los edificios no hace desaparecer las atracciones”.

“Un espacio libre no es un espacio verde” y “no es lo mismo una zona verde que un parque”, añadió, aludiendo a un análisis “absolutamente incierto y erróneo” en el sentido contrario, a preguntas de la fiscal.

Una vez que finalizaron las declaraciones de los testigos, el que fuera jefe del área de Urbanismo ha sido el primero en declarar como testigo-perito, y, después de su testifical, están citados, a partir de este jueves, y en principio hasta el próximo 25 de marzo, otros 32 testigos-peritos, y diez peritos.

Se prevén los días 26 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril las sesiones reservadas para la prueba documental, los informes finales de las partes y el turno de última palabra de los acusados.