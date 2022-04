La Tertulia Futbolística se sube a la karankanoa

LaLiga Santander 2021-22 se aproxima a su final y es hora de hacer los deberes antes de que acabe el curso, pues en este caso no existe la posibilidad de ir a septiembre. La Tertulia Futbolística, emitida en YouTube, Facebook y Twitch, no ha dudado este jueves a la hora de subirse a la karankanoa, el proyecto que tiene la responsabilidad de salvar al Granada CF en tiempo límite. Los participantes en el espacio han sido Chema Ruiz, redactor de deportes de GranadaDigital, Paco García, redactor de Estadio Deportivo, Rodrigo Vázquez, periodista de AG Deportes, y José Ángel Martos, coordinador de Radio Marca Granada.

Las jornadas apremian y la necesidad de los resultados es inmediata. Buena parte de los tertulianos han calificado como una final el duelo de este domingo ante el Celta en Los Cármenes, aunque José Ángel Martos no lo considera así. "Si el equipo pierde no estará descendido, y si gana no estará salvado", ha argumentado. Si ha habido consenso en la opinión de que el Granada CF necesita mantener la fiabilidad defensiva mostrada ante el Atlético de Madrid para apurar lo mejor posible sus opciones de permanencia. Durante el programa se han hecho cávalas sobre las posibles opciones que tiene Aitor Karanka para formar su zaga este domingo. Algunos optan por forzar el regreso de Arias aunque suponga un riesgo, mientras que otros valoran la posibilidad de dar la alternativa a los canteranos Pepe, quien ya tiene experiencia con el primer equipo, o a Sergio Barcia, uno de los líderes del filial.

Bloqueo en casa y la amenaza Aspas

Ningún participante en el espacio termina de entender que ocurre con el equipo rojiblanco en Los Cármenes, pues todos coinciden en que la afición necesita poco para venirse arriba y dejarse el aire animando. Los periodistas han comentado las palabras de Luis Milla, quien ha admitido esta misma semana que el bloque tiene que "cambiar el chip" en casa para rendir mejor.

Uno de los grandes morbos del partido es la visita de Iago Aspas a Granada. El '10' celeste tiene una relación larga con el club desde el duelo por el ascenso en aquel mítico playoff que terminó con final feliz rojiblanco. Todos los tertulianos han alabado las virtudes futbolísticas del zurdo, aunque José Ángel Martos ha asegurado que se le puede sacar del partido debido a su carácter temperamental.