La Tertulia Futbolística trata el cese de Robert Moreno y la subida de Torrecilla al Granada CF

La Tertulia Futbolística de GranadaDigital en Twitch ha tratado este jueves el cese de Robert Moreno como entrenador del Granada CF y la subida de Rubén Torrecilla al primer equipo, que será el encargado de dirigir a los rojiblancos en el importante partido contra el Elche de este sábado en el Nuevo Los Cármenes. En la charla presentada por Juan Prieto, director de GranadaDigital, han participado los periodistas Jerónimo, de GranadaDigital; Javier Aguilera, de la agencia EFE y Granada Hoy, y Rodrigo Vázquez, de AG Deportes.

Sobre la destitución de Rober Moreno, los tertulianos han coincidido en que se la esperaban ya que la situación era “insostenible”. “Si no se producía ya, el equipo iba a sufrir mucho”, ha destacado Rodrigo Vázquez. Javier Aguilera, por su parte, ha señalado que tenía “la esperanza” de que el Granada CF ganara en Valencia, “que estaba de resaca copera”, pero que la derrota provocó una situación “que ya no se podía sostener y tenía que romperse por el lado del entrenador”, porque “avocaba a sufrir y a que los equipos de por debajo te superen”. Jero Camero también se lo esperaba después de que Robert Moreno ya hubiese tenido muchas “últimas oportunidades”. “Darle la opción de seguir para los partidos que vienen ahora era arriesgar demasiado”, ha resaltado.

También han coincidido todos en que Robert Moreno era “muy cambiante” tanto en la sala de prensa como durante los partidos. El catalán no repitió alineación en ninguno de los encuentros, lo que los tertulianos consideran que es muestra de que no conseguía dar con la tecla. Además, Juan Prieto ha opinado que el entrenador se ha sentido “traicionado a sí mismo” porque su idea de fútbol intentó plasmarla al principio, pero luego le hicieron ver “que no funciona en el Granada”. También todos creen que el hecho de contar con los nuevos fichajes como titulares al poco de llegar fue algo que “no sentó bien en el vestuario” y luego ya no le funcionó el tirar de nuevo “de la vieja guardia”. Para Javier Aguilera, las dos equivocaciones que comete Robert son “pronunciar la palabra Europa cuando llega, rompiendo el discurso que ha llevado al éxito al Granada” y “hacer algunos feos al pasado y a Diego Martínez en sus primeras ruedas de prensa”. Eso, sumado a que el equipo no obtenía buenos resultados, ha acabado provocando su marcha.

Respecto a Rubén Torrecilla, ha habido opiniones más distintas, aunque todos han indicado que “ilusiona al granadinismo”, como también el hecho de que su segundo sea Diego Mainz. Jero Camero ha señalado que su etapa al frente del primer equipo la va a marcar “el partido del Elche y el del Alavés” y ha indicado que el mercado de entrenadores libres “está complicado”. Rodrigo Vázquez confía en Torrecilla y en que se va a ver “a otro Granada”, que obtendrá buenos resultados en los siguientes partidos. Javier Aguilera sí está seguro de que Torrecilla “va a tirar de jugadores de la vieja guardia, los que salvaron la cabeza a Robert Moreno y luego no tuvieron continuidad”, mientras que Juan Prieto ha indicado que no está “muy convencido” de que sea el momento de Torrecilla y Mainz.

En la parte final de la charla se ha hablado del partido contra el Elche de Francisco, en el que esperan un once “con la vieja guardia” y una “victoria sufrida” del Granada CF, que contará con el apoyo de su afición.