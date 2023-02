El temporal vuelve a destrozar las playas de la costa granadina

La situación de las playas en la Costa Tropical de Granada es ya insostenible. Durante los pasados temporales se pudo ver cómo el mar se tragaba literalmente la arena, acercándose a los paseos de forma preocupante. Cotobro y Velilla en Almuñécar, Playa Granada en Motril, Carchuna Calahonda, Melicena, La Rábita, el Pozuelo… el mar las está destrozando y desde la administración competente que "no están actuando".

“Esta mañana hemos podido comprobar, impotentes, cómo el mar rompía en las playas de Albuñol tragándose gran parte de los equipamientos que tenemos. Casetas, pasarelas, señalización, bancos… Todo esta en el mar sin que nada pueda salvarse”, lamenta la alcaldesa de Albuñol y Presidenta de la Mancomunidad.

Desde 2017 que se publicó el Plan de Protección del Litoral de Granada con diferentes niveles de actuación, "no se ha hecho nada y eso no lo podemos conseguir” porque los ayuntamientos "no pueden asumir el coste tan cuantioso que requiere la recuperación de sus playas y además, es competencia de Costas y el Ministerio para la Transición Ecológica".

“Nos sentimos indefensos, impotentes e indignados. Ahora llega la Semana Santa y la paralización insostenible de Costas es incomprensible. La playa de La Rábita ha desaparecido por completo. Es importante reseñar que la Directora General de Costas y el subdirector visitaron en mayo de 2022 nuestras playas y aún no hemos obtenido respuesta alguna”, señala la presidenta comarcal.

María José Sánchez ha anunciado que la próxima semana va a exigir respuesta a la Dirección General de Costas porque la actuación es de “urgencia y emergencia". "No podemos seguir esperando año tras año que los expedientes estén pasando de un técnico a otro con tramitaciones tediosas que no dan respuesta a nada. No tiene sentido invertir en equipamientos para certificar las playas de la Costa Tropical con la Q de Calidad y que ahora las playas hayan desaparecido y los ayuntamientos tengan que empezar de nuevo".

Desde la Costa Tropical apuntan que los vecinos requieren una respuesta contundente del Gobierno porque, ni los ciudadanos, ni el sector turístico "lo merece después de tanto como están pasando intentando trabajan con este paisaje desolador".

El sector empresarial turístico necesita que los espigones protejan las playas de Granada. Los ayuntamientos están trabajando con ellos de la mano, “pero no sirve de nada todo nuestro esfuerzo si el mar se traga la franja litoral de la Costa Tropical y desde los despachos de quienes tienen el poder para solucionarlo, siguen sin tomar decisiones”, concluye Sánchez.