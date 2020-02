El temor al coronavirus agota las existencias de mascarillas en Granada

La llegada del Coronavirus (Covid-19) a España ha provocado una gran alarma social entre los granadinos por el temor a un posible contagio. Allá donde vayamos se escucha hablar del mismo tema. Autobuses, barras de bar, peluquerías… son lugares en los que no deja de repetirse la misma palabra: “coronavirus”. Y prácticamente todas esas conversaciones terminan de la misma manera: “Voy a ir a la farmacia a comprar una mascarilla ahora mismo”. ¿El problema? Que ya no quedan mascarillas en ninguna farmacia de la capital.

El pánico generado por las últimas noticias de los contagiados en Castellón, Barcelona y Tenerife ha hecho que se hayan agotado con una rapidez asombrosa las pocas unidades que quedaban en stock de este artículo. Y así lo han asegurado varias farmacias consultadas por GranadaDigital.

“El virus no tenía ni nombre aún cuando vino un hombre de nacionalidad china para llevarse las últimas siete cajas con mascarillas -de cinco unidades cada una- que teníamos en el almacén. Y eso fue el 24 de enero. Desde entonces no hemos podido reponer existencias porque no dan abasto para producir y las que fabrican las envían directamente para China”, explica Marisol López, de la farmacia Aguilera, donde ya está colgado el cartel de “mascarillas agotadas”.

Una situación que ha hecho que esta farmacéutica se pregunte si los gobiernos europeos han tenido suficiente comunicación de las autoridades asiáticas y que critique que el Gobierno de España está dando poca información sobre este desabastecimiento desde los almacenes que afecta a toda España.

Por su parte, desde FACUA se pide “calma” y ha recordado que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como otros organismos sanitarios internacionales desaconsejan el uso de mascarillas quirúrgicas por la calle a aquellas personas que no padezcan alguna infección respiratoria.

Filtros nasales para los alérgicos

Un problema que se agrava con la llegada de la primavera, que este año se preve muy complicada para los alérgicos, y es que la subida de temperaturas y la escasez de lluvia está haciendo que la floración de las plantas se adelante. A estas personas que sufren alergia los farmacéuticos les están ofreciendo filtros nasales, más caros, pero también efectivos contra el polen, porque a los distribuidores “les llegan pocas unidades de mascarillas y las reparten a la primera farmacia que las haya pedido”, comenta Marisol después de explicarle a una cliente qué medidas puede seguir su hija que estudia en Italia para evitar el contagio por el coronavirus.

De hecho, fuentes de Salud consultadas por este periódico aseveran que las mascarillas normales no sirven para prevenir el contagio, ya que “necesitan un tamaño de poro específico” y, además, alertan de que este desabastecimiento puede provocar un déficit de este producto en los hospitales, donde es más alto el riesgo de contagio.

Subida de precio

Tanto ha aumentado la demanda de mascarillas entre los granadinos, que el precio ha llegado a triplicarse. De pagarse de 2 a 3 euros por unidad, desde otra de las farmacias con las que hemos hablado nos dicen que se están llegando a pagar “hasta 10 euros”. Y es aún peor cuando buscamos por internet. Una caja con 60 mascarilla por la que antes se pagaban unos 150€, hoy se vende a casi 1.000€.

Tras su rápida expansión en las últimas 48 horas por Italia, este martes se han detectado cuatro casos en nuestro país. A última hora de la tarde de ayer se confirmaba un cuarto caso de positivo en Castellón, tras los dos casos de Tenerife y otro que detectado en Barcelona. Todos son italianos que, o bien habían venido a España de vacaciones o acababan de llegar de un viaje de ese país europeo.

Pero no es el único producto para el que han tenido que colgar el cartel de “sin existencias”, comenta Marisol, quien nos cuenta que “también los botes de los geles hidroalcohólicos, los que utilizamos para desinfectarnos las manos se han agotado, aunque estos son más fáciles de reponer porque hay más de una marca que los trabaja”.

Y es que usar este tipo de geles es una de las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad español ha lanzado para evitar el contagio de enfermedades infecciosas como el coronavirus, que ya ha provocado la muerte de 2.592 personas en China y se ha cobrado en Italia seis víctimas mortales.