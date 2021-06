Los técnicos de laboratorio exigen que se firme la orden que les habilita a supervisar sus propias funciones

La Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel) exige que se firme la orden por la cual se les habilita a ser supervisores de sus propias áreas. Quienes desempeñan esta labor actualmente son “enfermeros sin la formación necesaria” en este ámbito. Así lo explica José Herminio, representante de Aetel en Andalucía y miembro de la Junta Directiva Estatal.

Se trata de una reivindicación que se remonta a más de 30 años con el objetivo de obtener una mayor participación en la gestión de los laboratorios. “El 8 de julio de 2016 se llegó a este compromiso en la Mesa Sectorial de la Consejería de Salud. A pesar de todo, la tramitación de dicha orden ha sido de las más lentas en la historia de las normativas” y en 2018 quedó pendiente la firma de la entonces consejera.

En 2019, tras el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía, la situación continuó igual: “Sin firma y sin dar respuesta, a pesar de que el documento está consensuado por todos los sindicatos”. Tal desesperación hay que actualmente sólo exigen saber “el motivo para no firmar”.

“Desde hace muchos años no existe la especialidad de laboratorio para los enfermeros. No en vano, desde 1984 existe una Orden Ministerial que, en su Disposición Transitoria, regula el acceso a los laboratorios para todos los profesionales que no estén en posesión de nuestra titulación, entre otras cuestiones. Dicha normativa se sigue incumpliendo, en alguna ocasión, por parte de las direcciones de enfermería”, agrega.

La demanda viene motivada por la gestión a nivel de laboratorio de “supervisores que no conocen el trabajo”. Se trata de supervisores de enfermería y de técnicos de laboratorio que no tienen el nombramiento. “En el caso de los técnicos, no lo tienen porque no existe la figura hasta que salga la orden”. A esto se le suma que los supervisores de enfermería sin el nombramiento cobran “entre 300 y 400 euros”, mientras que los supervisores técnicos, sin el nombramiento, “cobran ciento y algo”.

“El caso es que están haciendo un pago de más. Si solo pagaran a supervisores técnicos se ahorrarían unos 200 euros”, reseña. “De ahí lo necesario que es firmar la orden. Implicaría que sólo contaran con supervisores técnicos con nombramiento, con el conocimiento necesario para hacer el trabajo y sin tener que contar con supervisores de otra profesión, que carecen de esos conocimientos”, matiza.

Los técnicos de laboratorio denuncian la situación que llevan sufriendo desde la pandemia. “No se gestiona nada para los técnicos, por lo que se ven incapaces tanto a nivel de sindicato como de administración”. A diferencia de Andalucía, en Cantabria, Madrid o Castilla y Léon ya se ha aprobado la orden.

Para Aetel queda demostrado que su puesta en marcha “significa un ahorro significativo” para las arcas de la Consejería de Salud. Por lo tanto, el representante de la Asociación de la Junta Directiva Estatal de Andalucía, José Herminio, desea saber cual “es el verdadero motivo de la no finalización de esta Orden”. A esto se le suma su preocupación de que sea por “motivos corporativos”.