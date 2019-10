Casi con toda probabilidad, el titular es cierto. En el edificio San Lázaro hay 84 viviendas y según datos recogidos por diversas empresas especializadas, en cada casa española viven una media de 2,5 personas. Eso quiere decir que, si está ocupado por completo, allí habrá 210. En Juviles, según el último censo oficial, habia 142.

No queda ahí la cosa. En esta peculiar competición, San Lázaro también le ganaría seguramente a Lobras (160 habitantes) o Carataunas (178). Y quedaría más o menos empatado con Polícar (230) y Cástaras (240).

El protagonista de esta noticia es el edificio más alto de Granada, una mole de 19 plantas que alcanza los 65 metros y 26 centímetros. Es, por tanto, ocho metros más alto que la catedral, que disfrutó de ese privilegio durante siglos, concretamente desde que finalizó su construcción en 1561. En ciudades como Florencia (Italia) tienen prohibido construir nada con más altura que la cúpula de su duomo. En Granada no existe esa restricción, de ahí que pudiera levantarse.

Es una idea que se fraguó en los últimos años del siglo XX. Granada crecía a pasos agigantados y se consideró que la zona reunía las condiciones para hacer un rascacielos. No mucho antes, en los años setenta, había desaparecido el Hospital de San Lázaro, que fue fundado en 1496 por los Reyes Católicos y que atendió en su día a leprosos. Nota aclaratoria: a la lepra se la conocía como el Mal de San Lázaro.

Durante mucho tiempo, en ese arrabal de Granada apenas había levantadas unas cuantas casuchas dispersas por un amplio espacio que ahora comprende también el barrio de Los Pajaritos y el de los Doctores. Eran casas bajas, de una altura, habitadas en algunos casos por personas que hacían pan. De ahí que más adelante a San Lázaro se le conociera también como el Barrio de los Panaderos.

Como se decía dos párrafos más arriba, Granada creció durante el último tercio del siglo pasado a ritmo vertiginoso. La facultad de Medicina, que antaño marcó la frontera entre lo que estaba urbanizado y lo que no, se vio viendo progresivamente rodeada de elementos. Era un sitio goloso, no había restricciones de altura y la empresa HCP&Arquitectos Asociados fue la encargada de diseñar el que sería, y sigue siendo, el nuevo techo de la capital, un edificio de estilo postmodernista visible desde lugares emblemáticos como el mirador de San Nicolás y en el que conviven oficinas, locales comerciales, trasteros, garajes y viviendas de dos y tres dormitorios. Se le dio un nombre oficial, Torre Atalaya, aunque son muchos los que prefieren llamarla de San Lázaro.

Terminó de construirse en el año 2004, más tarde de lo previsto por una polémica entre el ayuntamiento, que era propietario del solar, y la empresa que se encargó de su construcción. Ideado con detalles modernos y lujosos, tiene cuatro portales, dos de los cuales dan acceso a la Plaza San Lázaro y los otros dos a la calle Doctor Guirao Gea, y está dotado con elementos que en su día no eran muy habituales pero que tenían una lógica, que era la de adecuarse a la normativa de seguridad de los rascacielos. Por ejemplo, en cada planta hay un detector de humo y pulsadores para la alarma de incendios. Si a alguien, después de leer esto último, le viene a la memoria la película El coloso en llamas, que no se preocupe en exceso: no es el único.

Sigue siendo el rey. Desde que se le puso la bandera en todo lo alto (lo cual simboliza que la estructura exterior está finalizada) no se ha hecho nada más alto en Granada. Intentos ha habido varios, pero se han quedado en eso. El que más se recuerda es el proyecto de construcción de un edificio de cien metros de altura junto al edificio Fórum Granada, otra zona en expansión. En 2011 se empezó a hablar de esa posibilidad y desde que salió a la luz la idea hubo quienes se opusieron alegando que iba a generar un importante y muy negativo impacto visual. Sin embargo, fue la crisis económica el factor que más pesó a la hora de que ese edificio se derrumbase antes de ponerse la primera piedra.

Como después de eso no se ha vuelto a hablar de nuevos rascacielos ni de hacer un skyline granadino comparable al del norte Madrid, por poner un ejemplo, es de suponer que la de San Lázaro seguirá siendo la torre más alta durante bastantes años más. Los que vivan en todo lo alto, que disfruten de su atalaya.