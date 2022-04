El Teatro Alhambra presenta el estreno de ‘EX. El final del simulacro’

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales presenta el estreno absoluto compartido con el teatro Central del montaje ‘EX. El final del simulacro’ de David Montero y Belén Maya, que estará en cartel este viernes y sábado a las 21:00 horas. El espectáculo es fruto de una de las residencias del programa Ágora, del Centro de Formación Escénica de Andalucía.

Belén y David, David y Belén, diez años como pareja, tres años casados, un divorcio, cero hijos, cero propiedades en común, ocho espectáculos juntos y tras ocho años sin hablarse. David propone a Belén montar un noveno espectáculo juntos: EX (El final del simulacro). El proceso de ensayos se convierte en una investigación física, emocional y política sobre lo que un día fuimos y ya no somos, sobre lo que creemos que ya no somos y seguimos siendo, sobre lo creemos estar siendo y quizá no seamos nunca.

‘EX.(El final del simulacro)’ es el tercer proyecto que David Montero afronta en complicidad con la compañía La Suite, tras ‘Si Yo Fuera Madre’ y ‘Turismointerior’. Esta colaboración ha ido asentando un lenguaje que parte de lo autobiográfico para indagar en lo político. En SYFM convivían la herida del propio autor por no haber sido padre con el debate sobre la conciliación entre la crianza y la vida profesional. En 'Turismointerior', jugaban con las retóricas del turismo y su promesa de experiencias, para mostrar el vacío que ocultan, tratando fragmentos de la vida cotidiana de Montero como si fueran acontecimientos históricos: “mi cuerpo es una estatua, mi casa es un museo y mi vida es un parque temático”.

En esta ocasión, parten del encuentro real entre el propio dramaturgo y su ex-pareja, la bailaora Belén Maya, para cuestionar el relato dominante del presente al que, en acertada expresión de Caroline Eliacheff y Daniel Soulez, podríamos llamar “el tiempo de las víctimas”.