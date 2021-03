La tasa de incidencia acumulada en Granada sigue a la baja y se sitúa en 171,7 casos

El Comité Territorial de alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Granada se reunirá el próximo jueves para determinar qué municipios tienen que aplicar cierre perimetral, cuáles tienen cerrar sus negocios de actividad no esencial o cuáles podrían ampliar los horarios comerciales y de bares hasta las 21.30 horas. El cierre perimetral afecta a los municipios con una tasa de incidencia de Covid-19 superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que el cierre de negocios no esenciales se aplica en los municipios con una tasa superior a 1.000 casos en las últimas dos semanas. La provincia de Granada ha bajado su tasa de incidencia en los últimos días y se sitúa en 171,7 casos. En Granada capital también ha bajado a 167,8 casos. Por lo tanto, la ciudad granadina no tendrá que aplicar este tipo de medidas restrictivas y los ciudadanos miran más hacia un posible pase a la fase 2 de alerta, que permitiría la ampliación de horarios de comercios y hostelería más allá de las 18:00 horas. Pero, para ello, el Comité de Expertos no solo tiene en cuenta la tasa de incidencia, sino también otros factores.

La Junta de Andalucía fijó, además de la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, otros indicadores como la tasa de incidencia acumulada en mayores de 60 años, las pruebas diagnósticas de infección activa realizadas (test de antígenos y PCR), los porcentajes de trazabilidad, los índices de camas UCI con pacientes con Covid-19 y la presión hospitalaria.

Atendiendo a esos factores, Granada se aleja de una posible relajación de las medidas ya que es la provincia andaluza con más pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con 64 actualmente. Además, 256 pacientes se encuentran ingresados en los hospitales granadinos a día de hoy. También Granada es la segunda provincia andaluza con peor tasa de incidencia y la cepa británica amenaza, ya que según ha advertido el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, actualmente el 75% de los nuevos casos que se diagnostican en la provincia pertenecen a la cepa británica.