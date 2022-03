Cuando quedas con amigos a comer, hay muchas veces que no tienen preferencia en elegir el restaurante. Sin embargo, esto no es así cuando uno del grupo es celíaco. Su imposibilidad de consumir gluten hace que tengan que buscar establecimientos adecuados a ellos, pues no solo son los alimentos, sino también el proceso de elaboración.

Si un utensilio ha estado en contacto con un producto con gluten y luego se usa para cocinar otro sin gluten se produce la llamada 'contaminación cruzada'. Esto lo destaca Amor Fernández, presidenta de la Asociación de Celíacos de Granada criticando a quienes consideran que estas personas son "muy exageradas" o que es "una moda". No obstante, "es un problema de salud y puede desencadenar patologías más graves".

Para equilibrar la oferta gastronómica entre los celíacos y los que no padecen esta dificultad, los postres son un elemento imprescindible. Por ello, Tartas Cristina ha presentado este martes su nueva línea de productos sin gluten en el Hotel Urban Dream. Así, el proyecto contará con un obrador específico para elaborar los productos y que los celíacos los degusten con "garantía y seguridad", afirma Cristina Ocete, maestra pastelera de la entidad.

La comunidad celíaca pide postres adecuados a sus necesidades

La repostera destaca la importancia de tener en su catálogo dulces para estas personas. La idea surgió en la pandemia porque "la comunidad celíaca nos lo ha pedido en sucesiva ocasiones", pidiendo una tarta "de calidad", tal y como explica Ocete en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Para la elaboración de productos, la pastelera afirma que la transición es sencilla, pues muchas de los postres que hacían ya eran sin harina de trigo. Lo único que cambian es el proceso, ya que tienen que dar la receta su nuevo obrador.

"Es muy importante que el colectivo celíaco tenga la misma oferta gastronómica", ha comentado Amor Fernández, presidenta de la Asociación de Celíacos de Granada. La portavoz ha atendido a GranadaDigital para hablar de la repercusión de esta novedad. "Es muy importante que el colectivo celíaco tenga la misma oferta gastronómica que cualquier otra persona. Hay productos que por su elaboración nos cuesta disfrutarlos", ha subrayado.

Así, esta iniciativa de supone un gran avance, ya que estas personas no lo tenían fácil para comer este postre en Granada. "Es verdad que contamos con algún lugar que nos ofrece tartas, pero son muy poquitos", ha apuntado Amor Fernández.

Además, ambas mujeres comparecieron ante la prensa para presentar su acuerdo y sus productos. Ocete ha asegurado a los celíacos "sabor y total garantía" en sus tartas como las Lágrimas de Boabdil, la Nevada, la de Chocolate con Naranja o la de queso, entre otras. La maestra pastelera también dijo que las tartas van a estar "desde ya" y que su precio no va a variar mucho, si eso incrementando un 6-7%.

Un trastorno que es necesario diagnosticarlo

Por su parte, Fernández ha mostrado la labor que va a ejercer la asociación en esta coalición y la cantidad de celíacos que hay en España. La presidenta ha aclarado que "vamos a asesorar, controlar y vigilar" el proceso de elaboración de las tartas. Además, ha mostrado que hay un 1% de celíacos diagnosticados a nivel nacional, pero hay un 75% que no lo saben, por lo que es importante "hacer más estudios".

De este modo, cree imprescindible conseguir la "concienciación social" para que el resto de la población deje de ver a las personas que tienen este problema como unos 'bichos raros' y tengan conocimiento de las dificultades que tienen a la hora de comer y en el ámbito social.