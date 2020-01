Tapones solidarios para ayudar a Aitana, una pequeña granadina que sufre una enfermedad rara

Son ya muchos los granadinos que han colaborado en la campaña de recogida de tapones de plástico para ayudar a Aitana, una pequeña granadina de dos años que sufre una enfermedad rara que solamente tiene dos casos conocidos en España y 30 en el mundo. La madre de la niña se siente “muy agradecida” con toda la gente que “se ha volcado” para ayudar a su retoño. Aitana padece la mutación Spata 5, que provoca “microcefalia, retraso psicomotor, hipoacusia y ceguera cortical”, explica su madre a GranadaDigital. “Son niños que tienen también muchas crisis epilépticas, en el caso de Aitana se reflejó mediante el síndrome de West, que son las crisis epilépticas infantiles. Cuando se le diagnosticó la enfermedad y con un tratamiento en el hospital se le logró estabilizar, pero se le quedó un foco epiléptico. Tiene crisis, pero se le han reducido notablemente”, explica.

Solamente Aitana y otro pequeño de Ciudad Real, de cuatro años, son los casos diagnosticados en España con la mutación Spata 5. María Torres Balboa cree que pude haber muchos más casos en nuestro país “porque muchas veces a la hora de hacer pruebas genéticas no siempre salen los resultados y se diagnostican a estos niños como parálisis”. Por eso, tiene la intención de poner en marcha una asociación “para dar visibilidad a la enfermedad y que la gente conozca los síntomas y, a partir de las pruebas, se pueda ir descartando dicha enfermedad o no”. También para unir fuerzas y que se pueda investigar más sobre ella.

El tratamiento médico que necesita Aitana consiste “básicamente en antiepilépticos para controlar su foco de epilepsia, porque la enfermedad en sí no tiene una medicación específica”, explica su madre. Además, necesita varias terapias: fisio, terapia ocupacional, terapia auditiva y terapia visual. Todas ellas para “estimularla un poco, porque estos niños no se mueven”. “Nos dijeron que no va a andar y ni siquiera se va a poder sentar por sí misma. Incluso no sostiene la cabeza. Son niños a los que hay que darle mucha terapia de fisio”, comenta. Para esas terapias y para los aparatos adaptados que la niña necesita y cuyos gastos no los cubre la Seguridad Social se ha puesto en marcha la campaña de recogida de tapones.

Todo aquel que quiera colaborar para ayudar a esta pequeña que vive en Romilla, una pedanía de Chauchina, puede hacerlo con la entrega de tapones de plástico en distintos puntos de recogida tanto de Granada capital como de otros pueblos de la provincia. Los tapones admitidos son los de tetrabrick, incluida la parte pegada al cartón; los de botellas de aceite, salsas, etc; los de desodorantes, incluso los botes de roll-on de plástico duro; las tapaderas de plásticos de tarros de cremas, mascarillas, etc; las tapas de los paquetes de toallitas húmedas; los portalentillas de plástico; los capuchones de boli y rotuladores; los tapones de botes de limpieza, geles, detergentes, lejías, etc; y los tapones plásticos de pulverizadores, pistolas incluido el tubito. No son admitidos los tapones de plástico que provengan del medio sanitario, los capuchones de jeringuillas, materiales plásticos de hospital y cuchillas de afeitar.

Puntos de recogida de tapones solidarios para ayudar a Aitana

En Granada capital hay ya varios puntos de recogida de tapones como en el Centro de Educación Infantil Platero, en la zona Mirasierra; Rosanna’s peluqueros, en calle Cardenal Parrado, 3; Tienda hípica entre relinchos, en calle pintor Manuel Maldonado, 50, Local 1; Tienda Dynos en calle Pintor Manuel Maldonado, 2; Dermosoma, en Avenida de la Constitución, 33, frente a la parada del Metro de La Caleta; en el Salón de Belleza Minerva, en calle Medina Olmos, 13 en La Chana; en Ropaactiva, en Avenida Cádiz, cerca del instituto Alhambra en el Zaidín; y en la Frutería Castillo, en calle Doctor Fermín Garrido, 2.

En Chauchina, los puntos de recogida de tapones solidarios son: el Ayuntamiento, el Centro de Salud, Frutería Ríos, Romilla y Romilla La Nueva, el Hogar del Pensionista de Romilla y el Consultorio médico de Romilla La Nueva.

En Santa Fe se recogen tapones para ayudar a Aitana en Neumáticos Santa Fe, en la Avenida Palos de la Frontera; Supermercados Merino, en calla Cristóbal Colón, 5; Panadería Carlos y Gálvez, en calle Santa Fe de Bogotá; en la Biblioteca pública municipal y en la Escuela de Baile Universal Fusión.

En Fuente Vaqueros también hay un punto de recogida de tapones solidarios en el Patio del Ayuntamiento. En Maracena, en la Peña Barcelonista, en calle Generalife, 29, y también en Librería Papelicos, en Avenida Los Claveles, 16. En el municipio de Peligros, en Modas Tamara, en calle Félix Rodríguez De La Fuente, 20.

En Churriana de la Vega hay varios puntos de recogida: Mis primeros Pasitos, en calle Rubén Darío, 19, y en La pequeña Compañía, en calle Habana, 103.

En La Zubia se recogen tapones para colaborar con Aitana en Entre Alegrías, en calle Salvador Dalí. También en el municipio de Alhendín, en Serinco, en calle Real, 12.

En Albolote hay un punto de recogida en la Escuela Infantil El Parque. En Atarfe se recogen en ICD Stylist, en Avenida Libertad, 6.

En Guadix se pueden depositar tapones para colaborar con Aitana en Carnicería Melgares, en Avenida Buenos Aires, 4; Supermercado Covirán de Avenida Buenos Aires, 10, y en la Papelería Librería Pergamino, también en Avenida Buenos Aires, 8.

En la localidad de Alquife, los puntos de recogida son el Ayuntamiento y el colegio.

Al norte de la provincia, un negocio de Baza también se ha sumado a la recogida de tapones para ayudar a Aitana: Peluquería Noelia Morenate, en calle Zoraida, 7. En el municipio de Castril se recogen también en el Alojamiento rural Sierra de Castril.

En Purullena, la Escuela Infantil Sueños de Disney, junto al Teatro Municipal, también es punto de recogida de tapones solidarios.

En el Ayuntamiento de Chimeneas, en el Super Mari de Diezma y en la ludoteca y el colegio Natalio Rivas de Albuñol también recogen tapones para colaborar con la pequeña Aitana.

En el colegio de El Jau, en la Casa de la Cultura, el Centro médico y la Ludoteca Andalo de esta localidad también se recogen tapones.

En Loja, el punto de recogida es Turquesa Loja, en Avenida de Los Ángeles, 3. En el municipio de Íllora también se recogen tapones en el Ayuntamiento para colaborar con Aitana y su familia.