Primark lanza talleres de reparación gratuitos y puntos de recogida

Primark trae a España una iniciativa que ya ha estado causando sensación en el mercado europeo. Se trata de unos talleres de reparación en los que los clientes toman el rol de alumnos. La tienda de ropa refuerza su compromiso con un negocio "sostenible y circular", explica el grupo en una nota de prensa publicada el pasado martes 18 de febrero.

El programa cuenta con unas jornadas de talleres gratuitos en los que los alumnos no necesitarán contar con experiencia previa. Están ahí para aprender algunas habilidades de costura muy útiles como cambiar botones, arreglar cremalleras o añadir bolsillos. Además, los participantes recibirán un kit de costura, un folleto con instrucciones y una bolsa reutilizable para que puedan continuar sus lecciones desde casa.

Primark ha anunciado las sesiones para este mes de febrero que serán el 25 en Zaragoza y el 27 en Barcelona. Añaden que este año, se extenderán a otras tiendas en A Coruña, Bilbao, Madrid, Sant Cugat, Sevilla y Valencia.

Granada no aparece en la lista pero Primark lo tiene todo planeado. Han desarrollado unos tutoriales en línea que están disponibles en las redes sociales de la tienda y en la web Love it for longer.

El programa no tan solo cuenta con los talleres sino que también han implantado un programa de recogida de textiles que estará disponible esta primavera. Los clientes podrán entregar en esos puntos cualquier tipo de prenda o accesorio. Primark garantiza que todo ese material será reutilizado gracias a su colaboración con Yellow Octopus. Además, terminan explicando que todos los beneficios del programa se donarán a Unicef.