La tala de pinares cerca del paraje natural de Cerro Gordo en La Herradura provoca malestar entre los vecinos

Desde hace un mes aproximadamente, los vecinos de La Herradura se están quejando a través de sus redes sociales por la tala de una franja de pinares en Cerro Gordo, cerca de la Cuesta del Marchante. Son muchas las imágenes publicadas por los lugareños en las que se puede apreciar una 'calva' por la tala de estos arbustos que coloreaban el verde de esta montaña de la localidad granadina.

Los vecinos lamentan la "indiscriminada" acción por parte de la Junta de Andalucía y la empresa Alboscasa Mediterránea S.L., encargada de la construcción para la "plantación de subtropicales" que va a realizar próximamente. Esta acción, que cuenta con el visto bueno de Medio Ambiente, la califican los grupos de la oposición, en concreto Convergencia Andaluza, de "destrucción salvaje del patrimonio medioambiental de nuestro municipio, ante la pasividad de la alcaldesa Trinidad Herrera y el Teniente de Alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya". Este medio ha intentado ponerse en contacto con Ruiz Joya, aunque no se ha recibido respuesta por parte del mismo.

"No es normal que una constructora que no se dedica a la agricultura haya tenido esa visión"

Las reacciones en los grupos municipales no se han hecho esperar. La secretaria general del PSOE de Almuñécar y portavoz del grupo municipal socialista, Rocío Palacios, ha confirmado que "tras hablar con los técnicos municipales y estudiarlo", comunicaron que "cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía para eliminar los pinos y convertirlos en cultivo subtropical". Además, según Saneamiento de Almuñécar, "se puede llevar a cabo".

Palacios lamenta que no pueden "denunciar una actuación que goza de legalidad", pero les parece "una barbaridad según el punto de vista político". "El impacto visual que tiene es horrible", esgrime la portavoz socialista, que además critica que con el nuevo Plan de Ordenanza Urbana de la Junta de Andalucía se permite que en terrenos agrícolas lleven a cabo otras construcciones". "En el caso en concreto, en el Ayuntamiento han solicitado una construcción de vivienda agrícola con un depósito de agua; esperemos que no se convierta en un chalé con piscina", ironiza.

"Ahora se pueden llevar a cabo tramitaciones urbanísticas sin pasar los filtros medioambientales que antes se pasaban", lamenta. "Esos terrenos no están protegidos como deberían estarlo. Solo está protegido en Cerro Gordo desde la urbanización Los Cármenes del Mar hacia la izquierda y la ladera del 'torreón'. La otra parte que va hasta la zona del Marchante, no"."Es legal", admite, pero "cada uno que vea la ética según su punto de vista", añade. "Tenemos un rincón privilegiado y con esto se está destrozando", advierte. La portavoz socialista en el Consistorio sexitano ha criticado que mientras que el "Plan de Ordenación de Almuñécar sea del 1987 y no se haya revisado aún, esa zona no estará protegida".

La Junta asegura que "cumplen los requisitos medioambientales"

Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Granada señalan, en declaraciones a GranadaDigital, que esta construcción en la zona del Marchante de Cerro Gordo, que a su vez recuerdan, "no es paraje natural" y cuenta "con todas la garantías medioambientales" y por ello se procedió a su visto bueno "hace un mes".

A su vez, se desmarcan de lo que se pueda llevar a cabo en esa actuación, ya que "la Junta no tiene que ver con lo que decida construir el particular en concreto", solo se encarga de "ver que se cumplen los requisitos medioambientales" y una vez que sea así concede "la licencia".

Alboscasa Mediterránea S.L., la constructora que se hace cargo de la obra

Esta sociedad limitada, con sede en la capital, es la encargada de llevar a cabo la tala de pinos y la edificación que próximamente comenzará. No se dedica a explotación agrícola, sino como ellos mismos explican a la “adquisición, gestión, explotación, administración y arrendamientos que no sean financieros", además de "reforma, rehabilitación y enajenación, de inmuebles urbanos o rústicos", así como a "la promoción y construcción de inmuebles rústicos". Esto es algo que hace sospechar a los lugareños de que no se esté siendo transparente y finalmente sea una edificación como otra cualquiera.

Desde GranadaDigital, hemos intentado ponernos en contacto en diversas ocasiones con esta constructora, sin éxito al no recibir respuesta.