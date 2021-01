Suspendido por segunda vez el Covirán-Almansa por positivos en Covid-19

El Covirán Granada parece maldito este 2021 y no por algo que le suceda al equipo o sus miembros, si no por los partidos que no ha podido disputar en lo que va de año. Desde que comenzó el curso, el cuadro rojinegro ha visto aplazados tres encuentros y este fin de semana será el cuarto.

Almansa notificó este lunes nuevos contagios de COVID-19 en su plantilla, por lo que el partido que se iba a disputar este sábado en el Palacio de los Deportes ante el Covirán ha sido cancelado por segunda vez en menos de un mes.

El duelo ante Almansa se debería haber disputado el pasado tres de enero, pero varios positivos en el equipo albaceteño obligaron a buscar una nueva fecha para disputar el partido. Hace menos de una semana, el Covirán comunicó que el día elegido por ambos equipos fue el 23 de enero. Ahora, cinco días antes, de la celebración del mismo, el partido se vuelve a cancelar.

Cabe recordar también que el Fundación además deber recuperar los partidos ante Força Lleida y Real Murcia, por lo que el calendario del conjunto rojinegro se comprimirá en los próximos meses aún más.