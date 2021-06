Se reanuda el Dinamarca-Finlandia; Eriksen, estable

El jugador de la selección de Dinamarca Christian Eriksen ha sido evacuado este sábado del estadio Parken de Copenhague tras caer desplomado al terreno de juego a los 43 minutos de partido del encuentro ante Filandia, el tercero de la Eurocopa, que ha sido reanudado a partir de las 20.30 horas.

Eriksen, que entró en parada cardiorrespitaria, fue atendido en el césped por los sanitarios del estadio, los cuales intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Sus compañeros de equipo le rodearon para evitar que las cámaras grabasen al futbolista del Inter de Milán.

La Federación Danesa de Fútbol ha emitido un comunicado que invita al optimismo: “Christian Eriksen está despierto y debe someterse a más exámenes en Rigshospitalet. El partido se pospone temporalmente”.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021