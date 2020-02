Susan Santos: “Sigue tu instinto y adelante”

Susan Santos, guitarrista, compositora y cantante llega esta semana a Granada con su apabullante directo. Con 5 discos como 5 soles y ganadora del premio al mejor directo en los Blues European Awards en el 2018, la visita de Susan Santos hará las delicias de cualquier apasionado de los sonidos de sabor genuinamente americano. Será el próximo viernes 14 de febrero en la sala Queen. Maldita sea, ¡no os la perdáis!

Pregunta: Susan, antes de nada, ¿qué detestas que te pregunten en una entrevista?

Respuesta: Veo que has entrado a degüello, es la primera vez que me hacen esta pregunta y me encanta. Me llama la atención que me hagan preguntas empezando por la frase “Cómo una chica de Badajoz…” hace esta música, y ha conseguido varios premios girar por Europa, México y Estados Unidos, etc. Siempre me asombro cuando la pregunta va por ahí, no entiendo que asociación hay en ser de una ciudad pequeña y la música que haces. Es decir, aunque fuera de Madrid o Barcelona sería lo mismo, la música que hago no es música popular española, con lo cual no entiendo que sorprendente hay de ser de Badajoz. Aunque el tren no llega como debería a Extremadura, pero la música si que llega como a todas partes del Mundo 😉

Además, Me parece curioso, porque fuera de España nadie me ha hecho esa pregunta, ni me han dicho “cómo es que no haces flamenco si eres española”. Cada uno tiene que hacer, o escuchar, la música que le llega, y que por una razón que no podemos explicar, nos hipnotiza y no podemos parar de escucharla.

P: ¿Cómo y cuándo surge la pasión que sientes por la música?

R: Siempre me llamó la atención la música de pequeña, pero el punto clave fue con 18 años que empecé a escuchar Beatles, Hendrix, Zeppelin y todos los clásicos. Bandas con un sonido que no había escuchado nunca y me explotó la cabeza. Justo este año me regalaron una guitarra española y a partir de ahí fue todo hacia arriba. Otro punto importante, fue cuando un par de años después, una noche de verano puse la radio y escuché un programa de Blues, no sé porqué, pero me enamoré de ese sonido, de esa magia tan especial que tiene. Ese verano tocó escuchar Blues por las noches enganchada al programa. Por supuesto, después empecé a escuchar otras músicas, pero es curioso que casi todas las músicas contemporáneas le deben mucho al blues, no habría rock & roll sin blues, incluso en músicas más actuales escuchamos constantemente patrones, estructura y escalas pentatónicas, típicas del blues. Transformó la música popular del siglo XX y todo lo que está viniendo después… A partir de escuchar este programa de radio, y meterme más en la música con sonido eléctrico, el siguiente paso fue comprarme una guitarra eléctrica. Estuve trabajando ese verano en una fábrica de manipulación de alimentos para poder pagarla. Luego monté una banda en Badajoz, con la que grabé un par de maquetas con mis temas, y tocábamos bastante por Extremadura y ya ,después de varios años, me dije “ahora o nunca” y me vine a Madrid a intentar vivir de la música y establecerme aquí.

P: Tu último disco, No U Turn, ya deja claro desde el título que no hay vuelta atrás en tu camino, ¿en qué punto dirías que estás ahora mismo?

R: En el punto de seguir adelante, sé a corto plazo lo que está por venir este año, pero no lo futuro, así que queda aventura por llegar y para contar.

P: ¿En qué consiste para ti el proceso creativo? ¿Cómo te enfrentas a la página en blanco?

R: Me gusta tener tranquilidad, y no tener interrupciones, aunque no siempre es posible… No U Turn, me pilló de gira por Europa, y tuve pocos días libres para estar en mi casa, en Madrid. Así que algunas las hice en hoteles antes de las pruebas de sonido de los bolos, me llevé portátil y grababa las maquetas para poder pasarlas a los músicos y poder tener todo preparado para la grabación.

P: Me han chivado que el disco en el que estás trabajando va a ser algo grandioso. ¿Nos puedes adelantar algo sobre el que será tu sexto disco?

R: Veo que estás informado… Bueno todavía no puedo contar mucho, pero en los próximos meses iré desvelando detalles.

P: Has girado y giras por toda Europa, Estados Unidos, México… Sin olvidar las jams del Blackbird. No paras, ¿cómo es para Susan Santos la vida en la carretera? ¿Hay algo mejor para el músico que tocar en directo?

R: No entiendo mi vida sin música, sin banda sonora, mis recuerdos de algún año, viajes, días o incluso personas las asocio por los discos o bandas que escuchaba, es la magia de la música que los recuerdos suenen. Tampoco entiendo mi vida sin componer ni tocar en directo. De hecho para mi la finalidad de hacer canciones, grabar discos, es después poder tocar en directo, compartir con el público las canciones y poder darle la forma que quieres. Me encanta improvisar y eso hace que cada noche sea diferente y especial, ese momento en el que los músicos que estamos en el escenario y conectamos.

P: ¿Nos puedes contar alguna anécdota de esa vida en la carretera?

R: Hay anécdotas prácticamente de cada viaje, es muy difícil seleccionar y que además se pueda contar en una entrevista… Aquí va una: tocando en un festival en Ambon, Francia, nos pasó que salimos por nuestra cuenta a dar un paseo y sin decir nada a la organización, el caso es que nos perdimos no sé como y salimos a una carretera sin arcén, y empezó a llover de una manera. Caminando en fila en la carretera y calados de agua…Menos mal que después de un rato de estar empapados apareció un taxi que nos dio la vida, porque un poco más y no llegamos a la prueba de sonido.

P: ¿Cómo fue compartir escenario con una leyenda de la talla de Billy Gibbons?

R: Una gran experiencia y divertida, cuando llegué a la prueba de sonido, me saludó en español con un “¿Hola, Susan? Soy Guillermo, la noche será maravilloso”, unas risas.

ZZ Top, es una de mis bandas favoritas de siempre, de las que pones un disco y siempre me hacen sacar una sonrisa, así que compartir escenario y que te invite a tocar un tema fue increíble.

P: Susan, ¿qué es para ti la libertad?

R: No sentirme obligada o atada a hacer lo que no quiero, no me gusta o cosas que no aportan nada en mi vida. Ser libre 100% es complicado en los tiempos que corren, y con toda la información masiva que recibimos diariamente, noticias que la gente comparte sin saber si son ciertas, generando odio entre unos y otros… no sé si estamos más atados que antes.

P: ¿Cómo te enfrentas al prejuicio, al elogio y a la mala crítica? ¿Cómo lidias con el hater si es que ya te ha tocado vértelas con alguno?

R: Tendiendo en cuenta lo complicado que es dedicarse al arte en este país, el elogio se agradece como apoyo para seguir adelante. Cuando lo has dado todo en un escenario, te bajas y alguien te dice que se ha emocionado, que le ha llegado el mensaje… Buff a mí eso me parece el mejor elogio del mundo que puedo recibir. Prejuicio, yo creo que en España se tienen muchos, porque siempre te tienen que poner una etiqueta musical, aunque lo hagas se salga eso, e incluso vaya evolucionando con el tiempo. Me pusieron la etiqueta “Blues” desde el principio y me parece curioso, porque Blues en el sentido estricto nunca lo he hecho…Tengo amigos que hacen otros estilos musicales y les pasa lo mismo. Es imposible gustarle a todo el Mundo, eso está claro. Ahora con todas las redes sociales es muy fácil desde tu casa criticar como pasatiempo. Sinceramente no lo entiendo, perder en el tiempo en criticar artistas, películas, libros, discos, humoristas, actores que no te gustan. Yo si algo no me gusta, no pierdo el tiempo en escribir comentarios desagradables, no lo sigo y listo. El otro día estuve viendo el nuevo espectáculo de mi amigo Alex O’dogerthy y va justo de esto, de las palabras y como nos afectan sobre todo las malas, la capacidad de ofender y ofenderse y todo en clave de humor. Me parece fabulosa la idea. ¡Os recomiendo que vayáis a verlo!

P: Después de toda tu andadura musical y vital, ¿qué sabes ahora que te hubiera venido fetén saber cuando decidiste dedicarte a la música? ¿Qué le dirías a una jovencísima Susan Santos que siente por primera vez la necesidad de publicar y compartir sus canciones?

R: Sigue tu instinto, y adelante. Cuando te quieres meter en esto, eres joven y con menos experiencia, y comentas a la gente a tu alrededor tus planes futuros, de marcharte, dedicarte a la música… Estuve un tiempo dejándome influenciar por lo que me decían, que era una locura lo que se me pasaba por la cabeza. Así estuve casi dos años, hasta que tomé la decisión y, finalmente, lo dejé todo y me vine a Madrid, y el tiempo me dio la razón de que no era una locura. De hecho es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.

P: Me consta que eres una lectora voraz. De hecho, juraría que todas las veces que te he visto en persona llevabas libros contigo. ¿Nos recomendarías un puñado de libros que te hayan gustado especialmente?

R: Me encanta leer, para mí, el desayuno perfecto es con un libro en mano y tomarme el té tranquilamente. Si es cierto que las veces que nos hemos visto tenía algún libro en mano, y el culpable es nuestro amigo Javier Lucini de Dirty Works Editorial. Si os gusta la literatura sureña y el realismo sucio no dejéis de visitar su web.

Aquí van algunas de mis recomendaciones:

Resistencia: un año en el espacio de Scott Kelly

Sobre el fuego de Larry Brown

La Carretera, Cormac McCarthy

Apacherías del Salvaje Oeste, Javier Lucini

Really The Blues, Mezz Mezzrow

Fuego Eterno, Biografía de Jerry Lee Lewis

Rock Springs, Richard Ford

Actos Obscenos en lugar privado, Marco Missiroli

El Hogar Eterno, William Gay

B de Birra, Tom Robbins

No vas a aprender en tu puta vida, de Miguel Ángel Medina. A este sé que lo conoces bien y, de verdad, me parece maravilloso contar tu vida, con unas anécdotas muy locas en clave de humor.

P: Para terminar, ¿qué te gustaría que te preguntasen en una entrevista y que no te preguntan jamás? Ya puestos, respóndete y aquí paz y después gloria.

R: ¿Qué es lo que no te gusta que te pregunten en una entrevista?

MV: Agradecimiento infinito Susan, todo lo mejor ahora y siempre.