Los superhéroes también ‘ayudan’ a las tiendas de cómics de Granada

A pesar de que la popularidad de los superhéroes en el séptimo arte no es del agrado de todos, no se puede negar los beneficios que genera y toda la audiencia que atrae. No solo se trata del impacto que han tenido en la gran pantalla, sino también la rentabilidad que originan en otros comercios con los que se entrelazan. GranadaDigital se ha acercado a varias tiendas de cómic de la ciudad granadina para conocer si las ventas han aumentado gracias a la popularidad en el cine de los superhéroes.

Comic Stores

Ubicada en la Calle Obispo Hurtado, Comic Stores es una de las tiendas más populares de la ciudad granadina. Estos últimos años, con tantos estrenos, sobre todo en películas Marvel, “se nota una subida de las ventas”, ha comentado María Mateos, la dueña del local. Este auge del cine está atrayendo a muchos lectores, que les genera un interés por el mundo del cómic. “Nuestra labor es orientar, aunque la peli estrenada no siga fielmente al tebeo“, ha explicado la propietaria de Comic Stores.

En este establecimiento han notado la subida de ventas respectivamente con dos películas de Marvel: Logan y Vengadores: Infinity War. “La película con la que más hemos notado ese subidón de ventas fue con el estreno de Logan“, ha manifestado Mateos. Esta cinta de Lobezno está inspirada en el tomo El Viejo Logan, cuyo impacto ha hecho en este local que la historia “sea una de las que mas se vendió cuando se estrenó la peli”. La tercera entrega de Los Vengadores, la quinta película más taquillera de la historia, hizo que también se vendiera mucho en la saga en la que está inspirada: La Saga de Thanos. “En tema de superhéroes con estas dos pelis es donde más se ha notado“, ha asegurado Mateos.

El local actualmente está beneficiado por “la era dorada del cómic”. Aparte de los cómics de superhéroes, también se suman al carro el manga, que “está totalmente en auge” ya que es un mercado que está “super creciente, mayoritariamente en gente muy joven con una proyección en los próximos años, increíble“, ha comentado Mateos. “Aun así, por ahora el top de las ventas se las llevan los superhéroes“, ha reconocido la dueña de Comic Stores.

Subterránea

Situada frente a la Sala Planta Baja, acompañada de cientos de discos, Subterránea se ve ayudada por la celebridad de los personajes de Marvel y DC. “Aunque en mi tienda no es su fuerte, sí que hemos notado títulos de Marvel y DC, sobre todo de Marvel, que se venden mejor a raíz de las películas”, ha explicado Paco Cano, trabajador de la tienda Subterránea.

Al igual que en el anterior local, gracias a las películas de Los Vengadores han notado la subida de ventas y también con el anti héroe Deadpool. A nivel general, en este tipo de negocios, “a los superhéroes les supera el manga“, ha declarado Cano. Considera que el público centra más la atención en las pelis y en las series en vez de en los tebeos ya que percibe que “el cómic no lo cuidan demasiado“. Eso sí, Cano reconoce que “siempre ayuda el hecho de que haya una peli o una serie”, pero no cambia su opinión y cree que “si se cuidara un poco más los cómics, ayudaría un poco más“.

Dune Comics

Dune Comics es la más antigua de las tres tiendas y, al igual que en las dos anteriores, la popularidad de los superhéroes en el cine “ha llamado a muchos lectores nuevos que se han interesado por ver que había detrás de todas esas cintas”, como ha explicado Ricardo Oliver, dueño del local. Eso sí, aunque se vendan más, no llega a ser “masiva”.

A diferencia de los dos anteriores establecimientos, en Dune Comics notaron la subida de ventas específicamente con personajes de DC Cómics. “De tema de superhéroes, sobre todo, Harley Queen. Cuando salió la peli de Escuadrón Suicida, las ventas de ella se dispararon mucho“, ha declarado dueño de esta tienda.

Según el propietario de Dune Comics, puede que se venda más manga o mas superhéroes, pero en su tienda lo que más vende “es americano alternativo, lo que viene siendo thrillers”. “De eso se vende un montón”, ha señalado Ricardo Oliver. A pesar de eso, él tiene claro que los superhéroes son “una base de ventas” que si se la quitasen, no sabe “como iría la tienda“.