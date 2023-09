"Con la subida de precios, los gastos por la 'Vuelta al Cole' nos desajustan por completo el mes"

Faltan pocos días para que los más pequeños regresen a las aulas, algo que ya se puede comprobar con tan solo echar un breve vistazo a las grandes superficies y librerías. Los rótulos de ‘La Vuelta al Cole’ inundan los escaparates de los establecimientos granadinos, mientras que las familias se afanan por comprar todos los materiales necesarios para que sus hijos afronten un nuevo curso escolar. Un año lectivo que, desgraciadamente, está marcado por la subida de los precios.

La OCU estima que el gasto a nivel nacional por niño/a para este curso 23/24 rondará los 500 euros, un gasto extra que supone un gran problema para demasiadas familias. En Andalucía, se estima un gasto de unos 240 euros por alumno, ya que se cuenta con la ventaja del conocido como ‘cheque libro’, tanto en Primaria como en Secundaria, una vía que evita que las familias tengan que afrontar el importante gasto que supondría la compra de los libros. Aun así, la inversión en material escolar y ropa hace que muchas familias tengan que reajustar sus presupuestos en este mes de septiembre.

Este medio ha acudido a una gran superficie que cuenta con todo lo necesario para la ‘Vuelta al Cole’ para preguntar a los padres allí presentes que se encontraban ya realizando las compras de material escolar qué supone para ellos el inicio del curso. La mayoría de los encuestados comparte la misma opinión. “Es una inversión de dinero que te desajusta el mes por completo, más este año con la subida evidente de los precios”, explica una de las madres acompañada por sus dos hijas de siete y nueve años.

Esta granadina estima que, entre sus dos hijas, se gastará unos 150 euros, “sin contar la ropa que les pueda hacer falta para este año”. “Como todavía hace calor esperaré un poco para comprarles la ropa del invierno y así poder ahorrar un poco. Aun así, entre libretas, bolígrafos, estuche, mochila y todo lo que necesitan para el colegio sé que voy a tener que dejarme mucho dinero”, asegura.

Otro de los padres encuestados, este acompañado por su hijo de 13 años, asegura que ha visto un incremento significativo de los precios: “El año pasado creo que compré todas las libretas que necesitaba mi hijo por unos 20-25 euros. Este año, solo en libretas, creo que rozamos los 35-40 euros. A eso hay que añadirle todo lo demás”.

Algunas familias respiran algo más tranquilas cuando confiesan que pueden mantener algunos materiales del pasado curso escolar, como pueden ser la mochila o el estuche, aunque reconocen que esto les puede contar alguna pelea con sus hijos. “Cuando los niños son muy pequeños no entienden que los padres no podemos asumir el gasto de una mochila nueva todo los años, menos aun cuando la que tienen aun sirve. Ellos solo piensan en que han visto un estuche muy bonito o un paquete de muchos lápices de colores. Nosotros tenemos que pensar en la economía de la familia y a veces hay que decirles que no y eso conlleva alguna que otra pataleta”, explica una madre que justo minutos antes le explicaba a su pequeña por qué no podía comprarse el estuche verde que tanto le había gustado.

Nuevo curso, mismas reivindicaciones

Septiembre llega con nuevos retos para los más pequeños de la familia. No así para los padres y madres que afrontan un nuevo curso escolar con reivindicaciones y peticiones que ya se alargan en el tiempo. Rosa Funes, presidenta de Fampa Alhambra, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de Granada, explica a GranadaDigital que se sigue luchando por la bajada de ratios ya que han visto que hay "una bajada de la natalidad por lo que es el momento de aplicar esta reducción de alumnos en las aulas sin que se necesite un aumento del presupuesto". "Tiene que haber entre 18 y 20 niños en las clases. El profesorado lo necesita", asegura.

Las peticiones de los padres y madres de los alumnos pasan, además y ahora más que nunca, por la "adecuación de los centros educativos para que se puedan soportar las altas temperaturas" que parecen haber llegado para quedarse. Por último, desde Fampa Alhambra recuerdan una vez más la necesidad de seguir invirtiendo en educación, para que "sea de calidad y siempre apostando por la pública".