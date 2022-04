La subida al Cerro Jabalcón de Elena Salas en solidaridad con Ucrania

Hay personas que afrontan las adversidades con humor. Es el caso de Elena Salas, quien sufre la enfermedad de Ledderhose, una afección degenerativa que le afecta a las articulaciones y, en menor medida, al cerebro. Pese a todas las dificultades, esta mujer prefiere vivir con una sonrisa por bandera y dedicarse en tiempo y alma a los demás.

Así, ha organizado para el próximo domingo 24 de abril una subida pedestre al Cerro de Jabalcón con fines benéficos. Es la tercera vez que lleva a cabo dicha iniciativa, siempre de la mano de Médicos Sin Fronteras, y esta vez el motivo no podía ser otro que la situación en Ucrania. Su puesta en marcha no fue posible en los dos últimos años por la pandemia.

Una caminata corta, sencilla y con un fin solidario, un plan idóneo para hacer un domingo. Además, Salas ofrece unos llaveros de duende a quienes realicen la caminata y/o colaboren económicamente con la ONG. Salas espera que la gente colabore, pues la subida "es gratuita", una palabra que gusta a todos y que moviliza muchedumbres. De este modo, confía en obtener unos 4.000 euros. "Quiero que se recaude lo máximo posible y que se remuevan conciencias", apostilla.

No es un mercadillo, aunque no porque la protagonista no quiera. Aparte de los llaveros, en su catálogo se encuentran unos pañuelos hechos a mano, aunque solo tiene diez. Si por ella fuera, ofrecería la mismísima Torre Eiffel y "hasta haría y subastaría un cuadro de la mano de Fátima o el escarabajo egipcio" para recaudar dinero.

Como todo en la vida, y aunque quieran hacer pensar lo contario, el dinero resuelve muchas cosas. Y se consigue más fácil si hay difusión en los medios y en los programas televisivos. Asimismo, Salas pasa de series como Hospital Central o The Good Doctor y se centra en buscar audiencia en los espacios de Anne Igartiburu o María Alonso Puig. Si hay muchos 'personajes' famosos, ¿por qué no podría ser esa iniciativa?

Esta activista tiene un lema basado en una famosa canción de María Isabel: "Antes muerta que sencilla". Esto significa que desea continuar con su vida sin estar pendiente de citas médicas u obligaciones. "Quiero hacer cosas. Sé que tengo un momento en el que voy a morir, pero no será cómo y cuándo la gente quiera", afirma.

Si en muchas ocasiones es más importante Brad Pitt que la trama de sus películas, este es el caso opuesto. Así, y a petición de la mujer, lo relevante no es su vida, sino su acción solidaria con Ucrania. Ella dice que es "rica", aunque no económicamente (como la mayoría de españoles, vamos). Es rica en solidaridad, "un valor que se ha perdido por la pandemia". Cuando parecía que el salir a aplaudir juntos a las 20:00 podía servir como elemento de unión, al final "nos hemos convertido en una sociedad hermética y egoísta".

Salas no necesita un cuidador como Driss con Philippe en Intocable, pero sí que se está preparando para la cita del 24 de abril. Es como su final del Mundial particular, y para ello está entrenando día tras día. Con un evento tan caritativo como su meta, esta mujer debería servir de ejemplo para el resto de las personas.

Ella dice que es muy "fácil" hablar de ella, pero es "muy difícil" ser como ella. Ayudará a participar en la subida y contribuir con los más necesitados. Ella misma recomienda tomarse la vida con humor, así que se puede decir que pegarse a Elena Salas no contagia su enfermedad, solo el sentido altruista.