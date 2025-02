Stoichkov: "Vengo a un gran club con una afición de locos"

El nombre de Juan Diego Molina no parece decir mucho, pero Stoichkov (San Roque, 1993) es sinónimo de gol. No en vano, ha firmado 76 dianas en Segunda División. La última, ya con la elástica del Granada, antes incluso de que le diera tiempo a ser presentado como nuevo futbolista rojiblanco, este martes sobre el césped de Los Cármenes. "Me habría gustado que hubiera sido aquí, en casa, que tuve dos ocasiones claras para meter, pero al final el destino no lo quiso así. Al siguiente partido conseguí marcar y, lo más importante, pudimos sumar tres puntos", se encoge al recordar con GranadaDigital su golazo al Eldense. Pone el foco en lo colectivo, porque, a pesar de lo que dice ahora la clasificación, tiene una confianza férrea en su nuevo equipo. "Estoy convencido de que podemos conseguir el objetivo", sostiene.

No hay quien le borre la sonrisa. Ni siquiera, la retahíla de preguntas con la que los periodistas, por turnos tras su puesta de largo, le bombardean en el túnel de Los Cármenes. Tampoco haber regresado a la categoría de plata tan solo unos meses de haber logrado debutar en la élite. "La verdad es que me había costado bastante poder disfrutar de la Primera División. Hay mucha gente que lo ve como un paso atrás, pero yo no lo veo así. Vengo a un gran club con una afición de locos", sentencia, sin un atisbo de duda, ya plenamente integrado. "Me he encontrado un grupo bastante bueno y sano. Desde que he llegado yo, también los resultados han sido buenos. Llevamos siete puntos de nueve posibles. En este último partido nos hubiese gustado ganar, pero sabemos que también venía un gran rival y que en Segunda División es difícil hacerlo", se encoge.

Aunque la ambición puede con Stoichkov. "En casa tenemos que sumar de tres en tres si queremos estar ahí arriba", subraya. Se ha convertido en el nuevo jugador franquicia, reemplazo natural del que era el máximo goleador del equipo previo pago de 2,5 millones de euros, idolatrado además por la hinchada, aunque asevera que no le pesa. "Estoy muy contento de estar aquí. Uzuni ha hecho unos grandes números y es normal que la gente le tenga mucho cariño. Espero que ese cariño también lo tenga yo si algún día, que sea bastante lejos -ríe-, me tengo que ir. Vengo a intentar aportar lo máximo al equipo. Espero que sea con goles y con trabajo", incide.

Su llegada y la de Borja Bastón, con quien compartió acto, elevan la rivalidad interna en la delantera del Granada. "Eso nos va a venir bien a todos", resuelve. "Esa competencia es buena para que ningún jugador se relaje. Lo que queremos todos es cumplir el objetivo del club y del equipo. Cuanta más gente haya, mejor será para el equipo", considera, con esa meta entre ceja y ceja. "Todavía queda bastante. Como digo yo siempre, la nota se pone al final de la temporada. Hay muchos equipos y estos últimos años, los que han subido han pegado el arreón en los últimos diez partidos. Todavía queda muchísimo. Quedan 16 encuentros. Ya veremos dónde estamos", esgrime con una seguridad inquebrantable.

-Se le nota confianza

-Sí, porque veo cómo trabaja el equipo, el potencial que tenemos. Si seguimos haciendo las cosas así de bien, seguro que conseguimos el objetivo.

Lo dice con conocimiento sobre la materia. En Ipurua emprendió la misión de ascender durante las últimas tres campañas, sin éxito pese a la insistencia. En Los Cármenes, detecta algo especial. "En los dos lados he tenido plantillas para poder subir. En el Eibar han sido tres años duros por el final, pero durante todo el curso hemos disfrutado. Ahora vengo y lo único que puedo decir es que veo al equipo entrenar, el ambiente que se ve cada domingo aquí", edifica Stoichkov su esperanza. De sus goles depende en buena medida que se cumpla.

