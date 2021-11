Spotify añade una nueva función para descubrir sus canciones en formato vertical

Spotify está trabajando en una nueva función que permite descubrir clips de vídeos musicales de distintos artistas en formato vertical y que se pueden ver desde Discover (Descubrir), un nuevo botón que se ha incluido en su barra de herramientas.

Se trata de una función que ha probado un diseñador de producto y consultor de Internet Chris Messina, quien ha mostrado en Twitter su funcionamiento y el aspecto que presenta este cuarto icono en la barra de herramientas, junto a los botones de Home, Búsqueda y Biblioteca.

Pulsando el botón de Discover, los usuarios podrán visualizar fragmentos de vídeo de los artistas que forman parte de su catálogo. "Es básicamente una versión reducida de un 'feed' de vídeos musicales verticales al estilo TikTok (probablemente usando su formato de lienzo) en los que se puede dar a me gusta u omitir", ha escrito Messina.

Durante la reproducción de estos clips, en la parte inferior se muestra el nombre del artista y el título de la canción que se está reproduciendo. Además, si el usuario hace 'scroll', podrá ver las letras del tema debajo del vídeo.

Aparentemente, Spotify Discover presenta el mismo funcionamiento que TikTok, de modo que para pasar de un vídeo a otro, solo hay que hacer 'scroll'. Por el momento, esta opción solo está disponible en la versión beta de la plataforma.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021