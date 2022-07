¿Son legales las semillas feminizadas de cannabis?

Muchos consideran que lo llamativo de la hierba se debe a su contenido fundamental de cannabinoides, CBD y THC, que son responsables de diversos impactos en el ser vivo. En este caso, el CBD o Cannabidiol se distingue por sus propiedades tranquilizantes sin impactos psicoactivos, mientras que la última opción es vista como una sustancia riesgosa con un consecuente impacto psicotrópico. No obstante, hay una pieza más de la planta que lleva dando que hablar desde hace tiempo, y es, sinceramente, sus semillas, por lo que conseguir las mejores semillas feminizadas online es una realidad que cada vez tiene más adeptos.

¿Qué son las semillas de cannabis feminizadas?

Las semillas feminizadas son esencialmente semillas de hierba que producen principalmente plantas hereditarias femeninas. Surgen al obligar a una planta femenina a crear flores masculinas a través de un tratamiento específico que permite cambiar la planta femenina en una planta bisexual, permitiéndole crear semillas que sólo tienen cromosomas XX, es decir, cromosomas femeninos.

En general, una planta de marihuana tiene una mayor o menor inclinación a convertirse en macho o hembra por lo que, genéticamente están controladas por dos cromosomas que son el cromosoma X y el cromosoma Y. En concreto, una planta con dos cromosomas XX se convertirá en una planta femenina y una planta con un cromosoma X y un cromosoma Y se convertirá en una planta masculina.

Por su puesto, para que estas semillas puedan ser presentadas como semillas feminizadas, deben pasar por largos periodos de pruebas y por diversas fases de reproducción para garantizar que las plantas que producen son totalmente estables.

Beneficios del desarrollo de semillas feminizadas

Son muchas las ventajas y beneficios que retratan el desarrollo de las semillas feminizadas de marihuana, habiéndose convertido en las más promocionadas, solicitadas y utilizadas por la mayoría de los productores de marihuana, tanto principiantes como expertos. Una de las principales explicaciones detrás de su fama es la simplicidad de desarrollo, ya que no es importante la presencia de plantas masculinas para garantizar el desarrollo de plantas femeninas dentro de la cosecha. Además, debido a este inconfundible predominio en el mercado a lo largo de los últimos años, el inventario de semillas feminizadas es más amplio que el de las semillas ordinarias. Sin duda, su desarrollo resulta constante, estable y homogéneo lo que permite explotar todo el espacio de cultivo. Además, en función de su morfología, código hereditario y naturaleza química, se pueden encontrar en varias presentaciones donde se destacan las semillas enfocadas en propósitos terapéuticos como las ricas en CBD y las autoflorecientes.

Lo que se debe saber para el cultivo seguro de semillas feminizadas

A pesar de que se consideran un método más sencillo para el desarrollo, es conveniente mantener una progresión de límites y señales para garantizar la calidad y la cantidad de las cosechas. En este sentido, las semillas feminizadas pueden desarrollarse de forma impecable tanto en el interior como en el exterior y lo mejor es que en el mismo cultivo es posible incluir diferentes formatos de semillas feminizadas. Claro está, esta idea es más conveniente para los cultivadores expertos ya que cada formato puede requerir diferentes condiciones de crecimiento.

En cuanto a la tierra o sustrato donde crecen, es prudente utilizar un sustrato rico en suplementos y que contemple la filtración de agua y la suficiente circulación de aire. También se recomienda que los abonos aplicados contengan porciones exactas de macroelementos como fósforo, nitrógeno, potasio, hierro, calcio y magnesio. Por otra parte, es vital que el agua utilizada tenga un nivel de pH en torno a 6,0-7,0, así como que la temperatura sea moderada y controlada entre unos 20-25 ºC. De igual forma, es preciso que los índices de humedad relativa vayan disminuyendo a medida que las plantas se van creando, hasta que logren llegar a un nivel de floración entre 40-50%.

Posición de las directrices españolas sobre las semillas de marihuana

En España, la comercialización de semillas de marihuana está permitida con el requisito de que no se produzcan cosechas a partir de estas semillas. Esto se debe a que las semillas de marihuana no contienen sustancias psicotrópicas como el THC (tetrahidrocannabinol), que es la sustancia que proporciona la acción psicoactiva de la especie, por lo que es totalmente lícito comprar semillas de marihuana. Además, debido a las normas europeas establecidas en materia del negocio de la marihuana, los españoles pueden comprar semillas de diferentes partes de Europa. Esto se debe a que un fuerte número de bancos de semillas se han acomodado en Europa y donde España se mantiene como el mayor productor y proveedor de semillas de cáñamo a diferentes países como Italia, Polonia, Francia o Gran Bretaña. Así que, el envío de semillas desde varios países a España no es ilegal si se envían desde un país de la UE donde el comercio de semillas de cáñamo es legítimo. Debido al comercio legal de este tipo de recursos naturales, Sensoryseeds permanece como el sitio web de referencia en este mercado. Es un sitio selecto con una amplia variedad de semillas que se promueven en consonancia con los principios de calidad severos y bajo la seguridad de las directrices legítimas.