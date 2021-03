¿Son compatibles la lactancia materna y la vacuna del Covid-19?

Pfizer, AstraZeneca y Moderna han llegado a España y se están inoculando a las personas mayores y a los sectores poblacionales más expuestos al virus. Las vacunas se han creado y probado ‘en un tiempo récord’ por lo que muchas personas tienen dudas sobre si ponérselas será beneficioso, o por el contrario perjudicarán su salud.

En la actualidad, la comunidad científica no ha llegado a un consenso sobre si la vacuna y la lactancia son compatibles; pero la gran mayoría opta por el sí. En términos generales se trata de un medicamento que ha sido testado y probado científicamente y no ha ocurrido ningún problema, así que no debería haberlo con las mujeres que amamantan a sus bebés.

El 27 de diciembre comenzó a inocularse la vacuna “Comirnaty” de BioNTech y Pfizer. Según ha confirmado el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, “el uso de esta vacuna u otras vacunas que puedan ser utilizadas en el futuro para mujeres que planean quedarse embarazadas, gestantes y en período de lactancia ha suscitado muchas preguntas e inquietudes”.

Por tanto, esto muestra que en el documento de estrategia de vacunación del Ministerio de Salud emitido el 20 de diciembre de 2020, entre otras cosas, se puede verificar que en la ficha técnica de la vacuna, en su versión inicial, no menciona la gestación ni la lactancia materna en los apartados de contraindicaciones y precauciones. Asimismo, el sitio web ‘E -Lactancia’ se dedica a evaluar e informar sobre la compatibilidad de los fármacos con la lactancia materna, y referente en la materia, otorga a esta vacuna la calificación de ‘Riesgo bajo para la lactancia. Bastante seguro. Probablemente compatible’.

El presidente de la Asociación para la Promoción e Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna (APILAM), y creador de ‘E-Lactancia’, el doctor José María Paricio, ha destacado que al tratarse de un producto nuevo, del que no se conocen al 100% sus efectos secundarios, la alerta de E-Lactancia está en amarillo (riesgo bajo) en lugar de en verde (sin riesgo), pero afirma que “se sabe tanto de las vacunas que no hay por qué tenerle miedo y sí animar a la gente a que se vacune. La vacunación no interfiere con la lactancia, salvo los casos de la viruela y de la fiebre amarilla, cuyos virus atenuados en la vacuna son tan agresivos que pueden ser perjudiciales para los lactantes”.

Por lo tanto y a modo de conclusión, ‘E-lactancia’ subraya que “en la leche de madres lactantes vacunadas contra el Covid-19, podrían excretarse anticuerpos generados por la vacuna en forma de IgA, lo que protegería de la COVID-19 al lactante”. Además UNICEF apuesta por la lactancia materna en caso de que la madre haya padecido o padezca Covid-19.