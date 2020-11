Solo uno de cada cuatro andaluces se pondría la vacuna del Covid-19 por temor a que no sea segura

Solo una cuarta parte de los andaluces se pondría hoy la vacuna contra el Covid-19, un 22%. La mayoría, un 78%, preferiría esperar a que otras personas se la pongan y comprobar su fiabilidad. La media nacional es ligeramente superior, con un 24,2% de españoles dispuestos a ponerse la vacuna en cuanto salga al mercado frente a un 75,8% que no se la pondría. Son datos de la I Encuesta Percepción Covid19, elaborada por More than Research para la aseguradora digital de salud Alan.

Seis de cada diez andaluces tiene miedo a que la vacuna del Covid-19 no sea segura, en concreto un 60,4%. Ese temor es muy similar a los números totales de España, donde el porcentaje desciende hasta el 59,2%.

Sobre cuándo esperan que la vacuna esté lista, el mayor porcentaje se sitúa entre diciembre y marzo de 2021, en concreto un 35,2%. De nuevo no se observan cambios relevantes respecto a la media nacional, un 33,4%. Además, 6 de cada 10 andaluces creen que la vacuna llegará más tarde a España (el 27,5% cree que llegará un mes más tarde, un 26,4% que lo hará como mínimo 3 meses más tarde y 14,3% 6 meses más tarde).

Vuelta a la normalidad

La inmensa mayoría de los andaluces (77%) cree que deberán pasar dos años o más para que veamos erradicada la Covid-19 por completo. La opinión mayoritaria es que se erradicará en dos años, aunque 1 de cada 5 piensa que no volveremos a la normalidad hasta dentro de 4 años. Las cifras del resto de España ofrecen un porcentaje ligeramente superior, un 79,6%.

Empleo

La I Encuesta Percepción Covid19 ha querido también indagar en las nuevas de formas de trabajo que se han establecido en estos meses y establecer un ranking de aquello que más valoran los empleados por parte de su empresa para ayudar durante pandemia. El seguro médico privado es lo que más valoran los andaluces en activo (33,6%), seguido de la posibilidad del teletrabajar (18,5%). El financiamiento del equipamiento para trabajar, tener más vacaciones, ayuda psicológica para sobrellevar la crisis y ayudas para el deporte (suscripciones a gimnasios o programas de entrenamiento online) son otros aspectos valorados por los trabajadores. En el resto de España, las prioridades cambian. La respuesta de la media nacional indica que la posibilidad de teletrabajar es lo que más se valora (29%), seguido del seguro médico privado (25,2%).

Sin embargo, la distancia entre los deseos y la realidad laboral es abismal. A dos de cada tres andaluces consultados (62,4%), la empresa donde trabaja no le ha ofrecido ni el poder teletrabajar, ni tener seguro médico privado, ni ayuda psicológica ni ninguna de las iniciativas antes mencionados.

El teletrabajo es la iniciativa más mencionada por casi una quinta parte, siendo la medida más común ofrecida por las empresas.

Hábitos de higiene

Mientras tanto, la encuesta revela que los cambios de hábitos en cuanto a la higiene personal han cambiado notablemente en la comunidad andaluza. En el caso del lavado de las manos, casi el 76,9% por ciento de los andaluces lo hace más de 4 veces al día, mientras que antes de la pandemia solo lo aseguraban el 45% de la población.

Sobre el uso del gel hidroalcohólico, 3 de cada 4 lleva siempre consigo el gel hidroalcohólico frente a 1 de cada 4 que o lo deja en casa o no lo usa. En cuanto a su uso diario, casi la mitad de los andaluces usa más de cuatro veces al día el gel hidroalcohólico.

Otro hábito que se ha instaurado con la pandemia ha sido el de dejar los zapatos en la puerta al volver de la calle para no pisar la casa. El 40,7% ya afirma que es una norma de su casa.

La gran mayoría (81,3%) de los andaluces sigue limpiando la casa igual que antes de la pandemia mientras que el 18,7% afirma que ahora la limpia más. Lo más habitual en los hogares andaluces es ventilarlos 1 vez al día o entre 1 y dos veces. El 73,7% es lo que suele hacer habitualmente mientras que el 26,4% afirma que ventila la casa 3 o más veces al día.

A la pregunta sobre si se desinfectan de forma regular las superficies del hogar que se tocan con las manos con más frecuencia, como pomos, interruptores o grifos, algo más de la mitad (52,8%) de los encuestados contesta que sí.

Hábitos de compra

Por último, la práctica totalidad de los andaluces (93,4%) no ha cambiado los hábitos de compra de comida. Solo el 7,6% declara que ahora compra más comida envasada como consecuencia del miedo a contagiarse de la COVID-19. Sin embargo, existe una diferencia significativa respecto a la desinfección de la compra una vez en casa. El 33% de los andaluces la desinfecta.