Sólo el 30% de docentes afirma que ha habido desdobles de grupos en su centro, una medida vital ante la Covid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, primera fuerza sindical de la enseñanza pública de la provincia, ha lanzado una encuesta con motivo del inicio de curso escolar 2020/2021. De ella se extrae que sólo el 29,7% del profesorado de la provincia asegura que se han podido realizar desdobles de grupos en sus respectivos centros, una medida esencial para preservar la distancia interpersonal preventiva frente a la Covid-19.

El sondeo, realizado a través del sitio web de CSIF Educación Andalucía a través de un cuestionario, comenzó a realizarse justo antes de que arrancara el curso en Educación Infantil y Primaria y aún continúa abierto para que los profesionales del ámbito educativo puedan realizar sus aportaciones en relación a las incidencias que se están detectando en todos los centros andaluces.

El responsable de Educación de CSIF Granada, Manuel Pérez, subraya que “los resultados que arroja este sondeo muestran el sentir del profesorado en relación a cuestiones que consideramos de máximo interés ante este caótico inicio de curso y en la situación sanitaria en la que nos encontramos”.

En este sentido, el responsable sindical remarca la cuestión sobre si los centros están o no bien dotados de personal de limpieza, a lo que el profesorado participante responde que no en un 73,3%, frente al 26,7% que piensa que sí lo están. De este modo, “siete de cada diez docentes de la provincia entiende que los recursos en materia de limpieza y desinfección no son suficientes”, añade.

Entre otros datos, el cuestionario recoge que el 75,2% del profesorado declara que existen problemas de espacio en sus centros para preservar la distancia social y las medidas de seguridad necesarias en las aulas frente al virus.

Respecto a si sus centros han sido dotados o no con material adicional al inicialmente previsto para la delimitación de espacios, mamparas u otro material de protección similar, solo el 24,8% responde afirmativamente, mientras que el 75,2% declara que no ha sido así.

Otra de las cuestiones por las que se pregunta es si se han podido realizar desdobles de grupos, a lo que el 70,3% responde que no ha sido posible, y el 29,7% indica que sí se ha podido dividir grupos y reducir así el número de alumnado al que se atiende.

La encuesta incluye también una pregunta relacionada con las instrucciones y orientaciones de la Consejería de Educación y Deporte que, en un 86,1% de los casos no se consideran claras y concretas.

CSIF Granada considera “muy útiles” estos datos para pulsar cómo se encuentra el profesorado ante la actual situación, recordando que “continuará abierto a negociar con la Administración un incremento de las plantillas que redunde en beneficio del profesorado y de la comunidad educativa para afrontar con mayores garantías este complejo curso escolar”.

No obstante, CSIF mantiene el calendario de movilizaciones pactadas con los sindicatos ANPE y UGT en demanda de más recursos humanos y materiales para un curso seguro, que comenzará mañana viernes 18 con concentraciones de delegados y responsables sindicales a las puertas de las delegaciones territoriales de Educación.